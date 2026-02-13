° / °
PM apreende cerca de 120 litros de loló dentro de um barraco em Olinda, no Grande Recife

A apreensão ocorreu nesta quinta (12), após denúncia de comercialização da substância no bairro de Salgadinho, em Olinda

Diario de Pernambuco

Publicado: 13/02/2026 às 13:01

PM apreende cerca de 120 litros de loló dentro de um barraco em Olinda, no Grande Recife /Foto: Ascom/PMPE

Cerca de 120 litros de loló foram apreendidos pela Polícia Militar de Pernambuco nesta quinta-feira (12), no bairro de Salgadinho, em Olinda, no Grande Recife.

A apreensão ocorreu após denúncia de comercialização da substância. Uma equipe do 1º BPM foi enviada ao endereço indicado e, ao chegar, encontrou dois suspeitos que tentaram fugir ao perceber a presença da viatura, mas foram detidos.

Durante buscas no local, os policiais localizaram cerca de 120 litros de loló armazenados em galões e garrafas dentro de um barraco.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia do Varadouro, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

