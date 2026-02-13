A apreensão ocorreu nesta quinta (12), após denúncia de comercialização da substância no bairro de Salgadinho, em Olinda

PM apreende cerca de 120 litros de loló dentro de um barraco em Olinda, no Grande Recife (Foto: Ascom/PMPE)

Cerca de 120 litros de loló foram apreendidos pela Polícia Militar de Pernambuco nesta quinta-feira (12), no bairro de Salgadinho, em Olinda, no Grande Recife.

A apreensão ocorreu após denúncia de comercialização da substância. Uma equipe do 1º BPM foi enviada ao endereço indicado e, ao chegar, encontrou dois suspeitos que tentaram fugir ao perceber a presença da viatura, mas foram detidos.

Durante buscas no local, os policiais localizaram cerca de 120 litros de loló armazenados em galões e garrafas dentro de um barraco.

Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia do Varadouro, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.

