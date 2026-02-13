PM apreende cerca de 120 litros de loló dentro de um barraco em Olinda, no Grande Recife
A apreensão ocorreu nesta quinta (12), após denúncia de comercialização da substância no bairro de Salgadinho, em Olinda
Publicado: 13/02/2026 às 13:01
PM apreende cerca de 120 litros de loló dentro de um barraco em Olinda, no Grande Recife (Foto: Ascom/PMPE)
Cerca de 120 litros de loló foram apreendidos pela Polícia Militar de Pernambuco nesta quinta-feira (12), no bairro de Salgadinho, em Olinda, no Grande Recife.
A apreensão ocorreu após denúncia de comercialização da substância. Uma equipe do 1º BPM foi enviada ao endereço indicado e, ao chegar, encontrou dois suspeitos que tentaram fugir ao perceber a presença da viatura, mas foram detidos.
Durante buscas no local, os policiais localizaram cerca de 120 litros de loló armazenados em galões e garrafas dentro de um barraco.
Os suspeitos e o material apreendido foram encaminhados à Delegacia do Varadouro, onde foram adotadas as medidas legais cabíveis.