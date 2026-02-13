Sexta-feira de Carnaval será de chuva em quase todo estado de Pernambuco, diz o Inmet
Previsão de chuva do Inmet abrange 183 município de Pernambuco, deixando de fora apenas Petrolina, no Sertão, ao longo da Sexta-feira de Carnaval
Publicado: 13/02/2026 às 11:47
Chuva pode ser forte no Recife (Foto: Arquivo)
O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) publicou alerta de chuva para quase todo o estado de Pernambuco, na manhã desta Sexta-feira de Carnaval (13).
A área atingida abrange a Região Metropolitana do Recife, as zonas da Mata Norte e Sul, o Agreste e o Sertão.
Petrolina é o único município pernambucano que ficou de fora da previsão.
Conforme o Inmet, 183 municípios poderão ter chuva com grau de severidade “Perigo Potencial”, quando o acúmulo de água fica entre 20 e 30 mm, a hora, ou até 50 mm, o dia, além de ventos intensos (40-60 km/h).
O alerta do Inmet é válido para toda a sexta-feira (13).