A explosão aconteceu no inicio da noite deste domingo (14), em uma residência na comunidade do Alto do Pascoal, no bairro do Alto Santa Terezinha, Zona Norte do Recife;

Explosão por vazamento de gás destrói casa e deixa idosa ferida na Zona Norte do Recife (Reprodução/TV Guararapes)

Uma idosa de 66 anos ficou gravemente ferida após uma explosão provocada por um vazamento de gás destruir sua residência na comunidade do Alto do Pascoal, no bairro do Alto Santa Terezinha, Zona Norte do Recife, na noite deste domingo (14).

O incêndio teve início por volta das 18h40, em um terreno com três casas. A do meio foi a atingida pela explosão.

Segundo o relato de um vizinho da vítima, ele correu até a casa após a explosão, arrombou a porta e retirou a idosa do imóvel.

De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar de Pernambuco (CBMPE), foram enviadas três viaturas para a ocorrência, incluindo combate a incêndio, resgate e comando operacional.

Ainda de segundo a CBMPE, a vítima, que apresentava queimaduras, já havia sido socorrida por populares para uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e, posteriormente, transferida para o Hospital da Restauração.

As equipes realizaram o rescaldo da edificação, que apresentou risco estrutural, sendo necessária a demolição parcial de uma das paredes. "O imóvel ficou sob a responsabilidade dos proprietários, e a Defesa Civil foi acionada para adoção das providências cabíveis", afirmou a CBMPE.