O crime aconteceu em setembro de 2021, em casa de rações localizada no município de Abreu e Lima, na Região Metropolitana do Recife

Crime da Casa de Ração: casal acusado de assassinar mulher, em Abreu e Lima, é condenado a mais de 30 anos de prisão (Reprodução/G1)

Suspeitos conhecidos pelo “Crime da Casa de Rações” em Abreu Lima, na Região Metropolitana do Recife, foram condenados a mais de 30 anos de reclusão pelo Tribunal do Júri da Comarca do município, nesta quarta-feira (11). Na ocasião, uma mulher, identificada como Suzana Neves de Almeida foi morta a tiros, dentro do estabelecimento comercial. O caso aconteceu em 2021.

De acordo com o Ministério Público de Pernambuco (MPPE), Fábio Ferreira da Silva recebeu a pena de 38 anos e 4 meses de reclusão, além de 139 dias-multa. Já Andréa Barbosa Simões Dias foi condenada a 33 anos de prisão e 106 dias de pagamento de multa.

Segundo as informações, o julgamento durou quase dez horas e foi realizado no Fórum Serventuário Antônio Camarotti. O Conselho de Sentença, formado por sete jurados, reconheceu a prática dos crimes de homicídio qualificado e roubo circunstanciado.

A acusação foi conduzida pelo MPPE, que sustentou a responsabilidade dos réus conforme a denúncia. As defesas pediram absolvição e a retirada de qualificadoras e causas de aumento de pena.

Durante a sessão, duas testemunhas de acusação foram ouvidas. No interrogatório, os réus responderam apenas às perguntas de seus advogados e dos jurados.

Ao final dos debates, os jurados votaram pela condenação de ambos.

As penas foram fixadas pelo juiz presidente do júri, Felipe Arthur Monteiro Leal, e os condenados permanecem à disposição da Justiça.

Relembre o caso

O crime aconteceu em 21 de setembro de 2021. Na ocasião, Suzana Neves de Almeida foi morta a tiros enquanto trabalhava como operadora de caixa em uma casa de rações, em Abreu e Lima.

De acordo com a Polícia Civil de Pernambuco, o homicídio foi premeditado e planejado para parecer um latrocínio.

As investigações apontam que os executores foram orientados a levar dinheiro da loja para simular roubo e despistar a polícia.

Segundo a corporação, o alvo principal seria o irmão da vítima, Roberto de Almeida, proprietário da loja, que vinha recebendo ameaças após abrir um negócio concorrente que passou a atrair clientes e cresceu rapidamente.

A polícia concluiu que a disputa comercial motivou o crime.

Ainda conforme a polícia, o plano era matar os dois irmãos no mesmo dia, mas o empresário saiu do estabelecimento segundos antes da chegada dos atiradores e escapou.

As investigações indicaram como mandantes a proprietária de uma casa de rações concorrente e o marido, recluso no Presídio de Igarassu.

A Polícia informou ainda que três suspeitos envolvidos no crime foram detidos no dia 30 do mesmo mês, durante a Operação Concorrência Desleal, enquanto outros três envolvidos seguem foragidos.

