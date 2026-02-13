Suspeito se entregou à polícia, em Olinda; antes de cometer o crime contra o sócio com o facão, ele esteve na casa da ex-companheira

Ciúme leva homem a matar o próprio sócio a golpes de facão em Olinda (Foto: Reprodução/Câmeras de segurança)

Um homem de 48 anos foi assassinado a golpes de facão na noite desta quinta-feira (12), na Avenida Senador Nilo Coelho, no bairro de Ouro Preto, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife. Segundo a Polícia, o autor do crime seria o próprio sócio, de 49 anos, que se apresentou na delegacia após cometer o crime.

De acordo com informações repassadas à Polícia, a vítima, identificada como Antônio Marcos Soares de Andrade, e o autor, mantinham um histórico de desentendimento profissional. Os conflitos também envolviam um relacionamento amoroso que ambos tiveram com a mesma mulher.

Conforme as informações,trabalhavam juntos como motoristas em uma empresa de turismo e também eram proprietários de uma van.

O autor relatou à Polícia que já havia registrado boletim de ocorrência contra a vítima, onde alegava que tinha sido ameaçado.

Ele informou ainda que no dia do crime, foi até a casa da ex-companheira, observou os filhos dela e, em seguida, seguiu para um endereço próximo à residência da vítima, onde aguardou sua chegada para cometer o ataque.



Imagens do circuito de segurança do local mostram o momento em que Antônio caminhava em direção à própria residência, após retornar do trabalho, quando foi surpreendido pelo suspeito, que já se aproximou armado com um facão.

O agressor desferiu vários golpes contra a vítima, mesmo após ele ter caído no chão. Devido a gravidade dos ferimentos, Antônio morreu no local, antes da chegada de socorro.

A Polícia Militar de Pernambuco esteve no local e realizou o isolamento da área para os trabalhos de perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). “Ele foi levado à delegacia para realização dos procedimentos cabíveis”, destacou a Polícia.

