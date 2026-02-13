Chuva forte derruba muro de cemitério na Mata Norte de Pernambuco

Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver o muro destruído pela chuva, algo que deixou os túmulos à vista das pessoas que passavam pela PE-062, rodovia que fica ao lado do Cemitério Público Municipal de Condado, na Mata Norte de Pernambuco

Segundo dados da APAC, Condado foi a segunda cidade do estado que teve o maior acumulado de chuva nos últimos dois dias, registrando 86,8 mm. (Foto: Reprodução / Redes Sociais )

Parte do muro do Cemitério Público Municipal de Condado, na Mata Norte de Pernambuco, caiu após as fortes chuvas que atingiram a cidade nesta quinta-feira (12). Em vídeos que circulam nas redes sociais, é possível ver a estrutura do muro destruída, algo que deixou os túmulos à vista das pessoas que passavam pela PE-062, rodovia que fica ao lado do cemitério

Por meio de nota, divulgada nas redes sociais ainda nesta quinta (12), a Prefeitura de Condado informou que a Secretaria Municipal de Infraestrutura, em parceria com a Defesa Civil, tomaram as devidas providências para garantir a segurança da população.

Ainda na nota, a gestão municipal informou que segue monitorando as condições climáticas da cidade, ficando em alerta para atender prontamente quaisquer outras ocorrências.

Segundo dados do monitoramento das chuvas acumuladas da Agência Pernambucana de Águas e Clima (APAC), Condado foi a segunda cidade do estado que teve o maior acumulado de chuva nos últimos dois dias, registrando 86,8 mm.

A cidade que teve o maior acumulado de chuva nos últimos dois dias foi Goiana, também na Zona da Mata Norte de Pernambuco, que contabilizou 97,8 mm.

