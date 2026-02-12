Maconha líquida é apreendida em frascos de recarga de cigarro eletrônico; mulher é presa em flagrante

A Polícia Federal em Pernambuco (PE-PE) apreendeu, em ação com a Receita Federal, 47 caixas de refis para vape. Maconha líquida foi feita nos EUA

A Polícia Federal em Pernambuco (PE-PE) apreendeu, em ação com a Receita Federal, 47 caixas de refis de cigarros eletrônicos e descobriu que o líquido que estava nesses frascos era, na verdade, maconha.

Segundo a PF, a ação aconteceu na terça (10).

Cada caixa tinha 10 refis de Vape, totalizando 470 unidades de vidrinhos de recarga dos aparelhos com substância que testou positivo para THC, princípio ativo da droga.

O entorpecente estava escondido um aparelho de gelágua, no espaço onde normalmente fica o motor.

Na ação, uma mulher de 22 anos foi presa em flagrante. Moradora de Camaragibe, no Grande Recife, ela acabou sendo autuada por tráfico de drogas.

A captura aconteceu quando ela recebeu a encomenda suspeita em sua residência. A pena pode chegar a até 20 anos de reclusão.

“As caixas com os refis foram produzidos na Califórnia, tendo sido enviadas por um remetente do sul do país. As investigações continuam visando identificar os demais envolvidos”, disse a PF, por meio de nota divulgada nesta quinta (12).

