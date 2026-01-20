Irmão mata o outro durante disputa de terras no Agreste de Pernambuco

Troca de tiros entre irmãos aconteceu na tarde desta segunda-feira (19), no sítio Poço do Boi, em Angelim, no Agreste de Pernambuco

Viatura da Polícia Civil de Pernmabuco (Foto: Reprodução/Instagram)

Um homem de 69 anos foi morto a tiros pelo próprio irmão na tarde desta segunda-feira (19), no sítio Poço do Boi, na zona rural de Angelim, no Agreste de Pernambuco. O crime ocorreu após uma discussão relacionada à disputa de terras.

Segundo a polícia, a vítima, identificada como José Vital da Silva, teria iniciado a agressão ao efetuar disparos contra o irmão, Antônio Carlos da Silva, de 75 anos. Em seguida, Antônio reagiu e atirou contra José, que foi atingido.

Devido à gravidade dos ferimentos, a vítima não resistiu e morreu ainda no local.

A Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) esteve no local e realizou o isolamento da área para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru.

Antônio Carlos foi detido durante uma ação conjunta da Polícia Militar com a Polícia Civil. As espingardas utilizadas no confronto foram apreendidas.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso, registrado como homicídio consumado, está sendo investigado pela Delegacia de Angelim. O autor foi conduzido à delegacia para a adoção dos procedimentos cabíveis e permanece à disposição da Justiça.

