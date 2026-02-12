Mães denunciam professor de escola municipal do Recife por abuso contra alunas de 9 anos

Segundo as mães, os abusos aconteciam dentro da unidade de ensino que fica localizada na Cohab, na zona sul do Recife

Mães fazem protesto em frente a escola onde menina de 9 anos foi abusada por professor (Reprodução/Tv Guararapes)

Mães de estudantes denunciam um professor de uma escola municipal localizada na Cohab, na zona sul do Recife, por suspeita de abuso sexual contra aluna de 9 anos.

Em entrevista concedida à Tv Guararapes, a mãe da vítima, que não quis ser identificada, afirmou que o caso mais recente teria ocorrido dentro da sala de aula na última quinta-feira (5).

De acordo com a mãe, a Polícia, o Conselho Tutelar e a direção da escola foram procurados, mas relatou que não recebeu apoio da gestão da unidade.

Segundo ela, ao procurar a escola, a gestora teria afirmado que tomaria providências e pediu que a família aguardasse.

A mulher conta ainda que, ao sair da unidade, viu o professor chegando para dar aula, apesar de ter sido informada de que ele não estaria no local naquele momento. A mãe afirma que a filha reconheceu o educador e que ele entrou normalmente na escola.

“Quando eu cheguei aqui na esquina, eu vi ele passando. Daí a minha filha falou assim: ´Mãe, olha o professor aí´. Ela (a diretora) pegou, botou o professor lá para dentro’, destacou a mãe.

Uma segunda mãe afirma que o mesmo professor apresentaria comportamento agressivo com meninos e mais próximo das meninas.

Ela relata que, há cerca de três anos, o filho mudou de sala para não estudar com o educador e que o garoto teria presenciado a situação de abuso contra a aluna, de 9 anos.

“Meu filho viu quando a filha dela estava sentada e ele botou a mão de um lado e de outro, tipo, prendendo ela.” relatou.

Ainda segundo as informações, uma terceira denúncia aponta que, em abril de 2025, outra aluna de 9 anos teria relatado à família que foi tocada nas partes íntimas pelo professor quando estava sozinha na sala após a saída dos colegas.

A mãe disse que procurou a direção da escola na época e que teria sido orientada a observar o comportamento da criança. Conforme ela, foi informado que o professor seria afastado, mas a família afirma que ele continuou trabalhando na unidade.

Após as denúncias, mães e familiares realizaram um protesto em frente à escola pedindo a saída do professor e da direção.

Em nota, a Secretaria de Educação do Recife se pronunciou sobre o caso:

"A Secretaria de Educação do Recife informa que está prestando todos os esclarecimentos às autoridades policiais, responsáveis pela investigação e apuração dos fatos. A pasta informa também que o professor foi afastado das atividades até a conclusão das investigações. A secretaria repudia veementemente qualquer tipo de violência nas unidades da rede municipal e reafirma seu compromisso com a proteção integral de crianças e adolescentes, sempre adotando todas as medidas necessárias.

Por fim, a secretaria esclarece que não procede a informação de que a gestão da unidade tenha tentado resolver a situação internamente. A direção comunicou os pais da estudante e informou que acionaria a Secretaria e a Regional, seguindo os protocolos institucionais."

O que diz a Polícia



Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso registrado, inicialmente, como estupro de vulnerável, está sendo investigado pela Delegacia de Crimes Contra Criança e Adolescente.

"As investigações foram iniciadas e seguem até a completa elucidação do caso", destacou a corporação.

