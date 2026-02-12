Gari é morto a tiros enquanto trabalhava em Lajedo, no Agreste de Pernambuco

O homicídio aconteceu na noite desta quarta-feira (11); o crime foi registrado por câmeras de segurança do local

Gari é morto a tiros enquanto trabalhava no centro de Lajedo, no Agreste de Pernambuco (Reprodução/câmeras de seguraça)

Um gari de 40 anos, identificado como José Joaquim da Silva, foi assassinado a tiros na noite da quarta-feira (11) em Lajedo, no Agreste pernambucano. A vítima era conhecida na região como “Zé de Jucati.”

Câmeras de segurança flagraram o momento em que ele varria uma rua nas proximidades da feira livre do município, quando um homem chegou em uma motocicleta e estacionou por trás de um veículo de passeio.

Nas imagens, o suspeito simula mexer no celular e, instantes depois, se aproxima da vítima e efetua pelo menos três disparos de arma de fogo.

Após os disparos, o autor fugiu do local e não foi localizado. O gari morreu antes da chegada do socorro.

A Polícia Militar isolou o local para o trabalho de perícia do Instituto de Criminalística (IC). O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso está sendo investigado pela 18ª Delegacia de Lajedo.

“Um inquérito policial foi instaurado para apurar as circunstância do crime e identificar a autoria delitiva”, destacou a corporação.

