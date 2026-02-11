Boneco de bem-te-vi participa de desfile dos "gigantes" de de Olinda

Boneco de bem-te-vi participa do Desfile de Bonecos Gigantes de Olinda (Foto: Divulgação)

Um boneco temático de bem-te-vi estará entre as atrações do tradicional Desfile de Bonecos Gigantes de Olinda, na terça-feira de carnaval. A participação integra uma ação promocional que também prevê a presença de integrantes do cortejo vestindo camisas com identificação da campanha.

Durante o desfile, haverá distribuição de abanadores ao público e borrifação de fragrância entre os foliões ao longo do percurso.

O Desfile de Bonecos Gigantes é um dos eventos mais conhecidos do carnaval de Olinda e reúne personagens que fazem parte da identidade cultural da festa. Os bonecos, que percorrem as ladeiras da cidade histórica, são considerados símbolos da tradição carnavalesca pernambucana e atraem milhares de visitantes todos os anos.

Antes do carnaval, os figurinos dos bonecos passaram por um processo de lavagem e cuidados de conservação como parte da mesma ação. Segundo a organização da iniciativa, a proposta busca associar a campanha à valorização das manifestações culturais ligadas ao Carnaval pernambucano.

“Lavar as roupas dos bonecos gigantes, para além de reforçar a qualidade dos produtos, é também uma forma de incentivar a tradição do Carnaval pernambucano, garantindo que eles sigam espalhando alegria. Para a Bem-te-vi, lavar as roupas dos bonecos é preservar um patrimônio imaterial do Carnaval e reafirmar seu lugar na história e na rotina das famílias nordestinas." comenta Sylvia Sarubbi, diretora de Marketing da ASA Indústria.

