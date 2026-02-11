Carnaval 2026: Veja a programação da folia na quinta (12) e sexta (13) em Olinda
Programação carnavalesca de Olinda tem início nesta quinta (12), com shows de Priscila Senna, Alceu Valença e Nação Zumbi no Palco do Carmo
Publicado: 11/02/2026 às 14:02
ddd (Foto: Crysli Viana/DP Foto)
Olinda abre oficialmente o Carnaval de 2026 nesta quinta-feira (12) com shows de Priscila Senna, Alceu Valença e Nação Zumbi no Palco Pernambuco meu País - Polo Erasto Vasconcelos, no Carmo. O ponto é o principal da folia olindense, que espera, este ano, receber quatro milhões de pessoas entre até 18 de fevereiro.
Antes do sábado de Zé Pereira, os foliões poderão já entrar no clima do Carnaval. O Diario reuniu o roteiro de abertura carnavalesca na Marim dos Caetés. Confira:
A abertura oficial do Carnaval de Olinda 2026, que tem como tema “Tá Todo Mundo Aqui”, acontecerá na quinta-feira (12), a partir das 16h, com um cortejo pelas ruas do Sítio Histórico.
Às 18h30, acontecerá o início das apresentações no Palco do Carmo, que contará no primeiro dia com shows de Priscila Senna, Alceu Valença e Nação Zumbi
Na sexta-feira (13), haverá a Sexta do Brega com apresentações de Raphaela Santos, Dadá Boladão com participação de MC Leozinho, Breggae, Amigas do Brega e Theuzinho
Este ano, a folia de Olinda irá homenagear quatro figuras importantes dentro das manifestações carnavalescas da cidade. Entre os homenageados estão Dona Aurinha do Coco (in memoriam); Ernane Lopes, referência histórica do Carnaval de Olinda, Eraldo Gomes e Maestro Lessa (in memoriam).
A movimentação financeira, segundo a Prefeitura da cidade, deve ser de cerca de R$ 1,5 bilhão.
Segurança
O esquema de segurança do Carnaval de Olinda terá 152 câmeras de videomonitoramento espalhadas em diversos pontos da cidade, segundo a Prefeitura de Olinda. Serão 126 distribuídas em 39 totens, com Wi-fi gratuito, e outras 26 adicionadas em outras localidades.
A prefeitura também prepara uma atuação conjunta para a operação de drones em três pontos fixos do Carnaval 2026.
Segundo o secretário de Segurança Cidadã de Olinda, Coronel Pereira Neto, 5 mil Policias Militares (PMs) e 700 guardas municipais estarão trabalhando durante a folia.
Mobilidade
O trânsito e o transporte em Olinda terão um esquema especial durante o Carnaval de 2026, abrangendo o Sítio Histórico e seus arredores.
Pontos de Bloqueio fixos
Serão montados 29 pontos de bloqueio fixos. Nesses casos, as vias ficarão
fechadas com manilhas de concreto. A interrupção tem início na sexta-feira (13), a
partir das Oh, sendo finalizada na quarta-feira de Cinzas (18), até às 8h.
Confira os locais:
BF01 - PE 15 x Rua Duarte Coelho
BF02 - Rua do Piza
BF03 - Av. Beira Rio (Varadouro)
BF04 - Travessa Santo Antônio
BF05 - Av. Joaquim Nabuco x Rua Farmacêutico G. de Freitas
BF06 - 1ª Travessa Joaquim Nabuco
BF07 - Rua da Boa Hora
BF08 - Rua Maria Teresa Beltrão
BF09 - Rua Cel. João Beltrão x Rua Cel. Joaquim Cavalcante
BF10 - Rua Bica dos Quatro Cantos
BF11 - Rua Severino José Ramalho
BF12 - Rua José Ramalho
BF13 - Rua Bartolomeu de Medeiros
BF14 - Rua Valdemar Pimentel x Rua do Guadalupe
BF15- Rua de São João
BF16 - Rua Ilma Cunha
BF17 - Rua Dom Bonifácio Jansen
BF18 - Rua São Miguel X Rua Farias Neves Sobrinho
BF19 - Rua Frei Afonso Maria
BF20 - Rua Alta da Bela Vista
BF21 - Rua Mal. Da Fonseca
BF22 - Rua Cel. Henrique Guimarães x Rua Candido Pessoa
BF23 - Praça 12 de Março (Rua central)
BF24 - Rua Manoel Borba x Praça do Jacaré
BF25 - Rua Dom Pedro Rossler
BF26 - Rua Claudino Leal x Rua Candido Pessoa
BF27 - Rua Getúlio Vargas x Praça 12 de Março (ao lado da Sorveteria Bacana)
BF28 - Entrada do Estacionamento da Av. Presidente Kennedy (em frente ao
Corpo de Bombeiros)
BF29 - Saída do Estacionamento da Av. Presidente Kennedy (em frente ao Corpo
de Bombeiros)
PONTOS DE BLOQUEIO - MÓVEL
Serão montados 6 pontos de bloqueio móveis: os locais terão a presença de cerca
de 30 profissionais, entre agentes de trânsito e efetivo de apoio terceirizado.
Somando todos os bloqueios, serão cerca de 300 técnicos envolvidos por dia. O
objetivo é garantir a fluidez e disponibilizar as devidas orientações aos condutores.
Confira os locais:
BM01 - Avenida Olinda (Memorial Arcoverde);
BM02 - PE 15 (Pista local de acesso ao Giradouro, no sentido Olinda);
BM03 - Av. Rua do Sol (Praça Dantas Barreto);
BM04 - Av. Olinda (Varadouro);
M05 - Av. Getúlio Vargas x Rua Farias Neves Sobrinho;
BM06- Estrada do Bonsucesso.
ROTAS DE EMERGÊNCIA
1. Av. Presidente Kennedy (contramão de direção) - Rua 15 de Novembro;
2. Av. Olinda;
3. Av. Presidente Kennedy - Av. Olinda.
4. Estrada do Bonsucesso
5. Rua Candido Pessoa - Rua do Sol
PONTOS DE TÁXI
Para garantir a locomoção da população, seis pontos especiais de táxi estarão
disponíveis, possibilitando o embarque e desembarque ainda mais perto da folia. Os
locais estarão devidamente identificados e sinalizados para facilitar a localização
dos motoristas e passageiros.
Praça do Carmo (Via Local - em frente ao Clube Atlântico, no sentido Olinda);
Rua Joaquim Nabuco (próximo à Praça João Lapa);
Avenida Presidente Kennedy (próximo à Rua Travessa do Piza);
Av. Getúlio Vargas (próximo à Rua João Joaquim Antunes - Supermercado
Extra);
Av. Getúlio Vargas (Praça 12 de Março, na parada de ônibus desativada no
período);
Rua Farias Neves Sobrinho (próximo ao Hospital Tricentenário).
Transporte por aplicativos
Durante o período de Carnaval, quando haverá bloqueios e a circulação de veículos
será controlada, serão ativadas rotas alternativas para transportes por aplicativo,
com acessos restritos conforme detalhado abaixo:
Acesso Sul
O acesso por esta rota será permitido apenas para veículos com passageiros. O
desembarque deverá ocorrer no início da Travessa do Piza, em Santa Tereza, em
área devidamente sinalizada. As rotas incluem:
Avenida Presidente Kennedy - trecho entre a Avenida Pan Nordestina e a Travessa do Piza, no sentido Centro;
Travessa do Piza;
Avenida Olinda.
Acesso Norte
No Acesso Norte, a rota estará liberada até os pontos controlados. Nestes
corredores, a entrada de veículos não autorizados será proibida. O embarque e
desembarque deverá ocorrer nos locais onde a sinalização permitir a operação.
Confira:
Praça 12 de Março;
Estrada do Bonsucesso.