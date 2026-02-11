Carnaval 2026: Veja a programação da folia na quinta (12) e sexta (13) em Olinda

Programação carnavalesca de Olinda tem início nesta quinta (12), com shows de Priscila Senna, Alceu Valença e Nação Zumbi no Palco do Carmo

ddd (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

Olinda abre oficialmente o Carnaval de 2026 nesta quinta-feira (12) com shows de Priscila Senna, Alceu Valença e Nação Zumbi no Palco Pernambuco meu País - Polo Erasto Vasconcelos, no Carmo. O ponto é o principal da folia olindense, que espera, este ano, receber quatro milhões de pessoas entre até 18 de fevereiro.

Antes do sábado de Zé Pereira, os foliões poderão já entrar no clima do Carnaval. O Diario reuniu o roteiro de abertura carnavalesca na Marim dos Caetés. Confira:

A abertura oficial do Carnaval de Olinda 2026, que tem como tema “Tá Todo Mundo Aqui”, acontecerá na quinta-feira (12), a partir das 16h, com um cortejo pelas ruas do Sítio Histórico.

Às 18h30, acontecerá o início das apresentações no Palco do Carmo, que contará no primeiro dia com shows de Priscila Senna, Alceu Valença e Nação Zumbi

Na sexta-feira (13), haverá a Sexta do Brega com apresentações de Raphaela Santos, Dadá Boladão com participação de MC Leozinho, Breggae, Amigas do Brega e Theuzinho

Este ano, a folia de Olinda irá homenagear quatro figuras importantes dentro das manifestações carnavalescas da cidade. Entre os homenageados estão Dona Aurinha do Coco (in memoriam); Ernane Lopes, referência histórica do Carnaval de Olinda, Eraldo Gomes e Maestro Lessa (in memoriam).

A movimentação financeira, segundo a Prefeitura da cidade, deve ser de cerca de R$ 1,5 bilhão.

Segurança

O esquema de segurança do Carnaval de Olinda terá 152 câmeras de videomonitoramento espalhadas em diversos pontos da cidade, segundo a Prefeitura de Olinda. Serão 126 distribuídas em 39 totens, com Wi-fi gratuito, e outras 26 adicionadas em outras localidades.

A prefeitura também prepara uma atuação conjunta para a operação de drones em três pontos fixos do Carnaval 2026.

Segundo o secretário de Segurança Cidadã de Olinda, Coronel Pereira Neto, 5 mil Policias Militares (PMs) e 700 guardas municipais estarão trabalhando durante a folia.

Mobilidade

O trânsito e o transporte em Olinda terão um esquema especial durante o Carnaval de 2026, abrangendo o Sítio Histórico e seus arredores.

Pontos de Bloqueio fixos

Serão montados 29 pontos de bloqueio fixos. Nesses casos, as vias ficarão

fechadas com manilhas de concreto. A interrupção tem início na sexta-feira (13), a

partir das Oh, sendo finalizada na quarta-feira de Cinzas (18), até às 8h.

Confira os locais:

BF01 - PE 15 x Rua Duarte Coelho

BF02 - Rua do Piza

BF03 - Av. Beira Rio (Varadouro)

BF04 - Travessa Santo Antônio

BF05 - Av. Joaquim Nabuco x Rua Farmacêutico G. de Freitas

BF06 - 1ª Travessa Joaquim Nabuco

BF07 - Rua da Boa Hora

BF08 - Rua Maria Teresa Beltrão

BF09 - Rua Cel. João Beltrão x Rua Cel. Joaquim Cavalcante

BF10 - Rua Bica dos Quatro Cantos

BF11 - Rua Severino José Ramalho

BF12 - Rua José Ramalho

BF13 - Rua Bartolomeu de Medeiros

BF14 - Rua Valdemar Pimentel x Rua do Guadalupe

BF15- Rua de São João

BF16 - Rua Ilma Cunha

BF17 - Rua Dom Bonifácio Jansen

BF18 - Rua São Miguel X Rua Farias Neves Sobrinho

BF19 - Rua Frei Afonso Maria

BF20 - Rua Alta da Bela Vista

BF21 - Rua Mal. Da Fonseca

BF22 - Rua Cel. Henrique Guimarães x Rua Candido Pessoa

BF23 - Praça 12 de Março (Rua central)

BF24 - Rua Manoel Borba x Praça do Jacaré

BF25 - Rua Dom Pedro Rossler

BF26 - Rua Claudino Leal x Rua Candido Pessoa

BF27 - Rua Getúlio Vargas x Praça 12 de Março (ao lado da Sorveteria Bacana)

BF28 - Entrada do Estacionamento da Av. Presidente Kennedy (em frente ao

Corpo de Bombeiros)

BF29 - Saída do Estacionamento da Av. Presidente Kennedy (em frente ao Corpo

de Bombeiros)

PONTOS DE BLOQUEIO - MÓVEL

Serão montados 6 pontos de bloqueio móveis: os locais terão a presença de cerca

de 30 profissionais, entre agentes de trânsito e efetivo de apoio terceirizado.

Somando todos os bloqueios, serão cerca de 300 técnicos envolvidos por dia. O

objetivo é garantir a fluidez e disponibilizar as devidas orientações aos condutores.

Confira os locais:

BM01 - Avenida Olinda (Memorial Arcoverde);

BM02 - PE 15 (Pista local de acesso ao Giradouro, no sentido Olinda);

BM03 - Av. Rua do Sol (Praça Dantas Barreto);

BM04 - Av. Olinda (Varadouro);

M05 - Av. Getúlio Vargas x Rua Farias Neves Sobrinho;

BM06- Estrada do Bonsucesso.

ROTAS DE EMERGÊNCIA

1. Av. Presidente Kennedy (contramão de direção) - Rua 15 de Novembro;

2. Av. Olinda;

3. Av. Presidente Kennedy - Av. Olinda.

4. Estrada do Bonsucesso

5. Rua Candido Pessoa - Rua do Sol

PONTOS DE TÁXI

Para garantir a locomoção da população, seis pontos especiais de táxi estarão

disponíveis, possibilitando o embarque e desembarque ainda mais perto da folia. Os

locais estarão devidamente identificados e sinalizados para facilitar a localização

dos motoristas e passageiros.

Praça do Carmo (Via Local - em frente ao Clube Atlântico, no sentido Olinda);

Rua Joaquim Nabuco (próximo à Praça João Lapa);

Avenida Presidente Kennedy (próximo à Rua Travessa do Piza);

Av. Getúlio Vargas (próximo à Rua João Joaquim Antunes - Supermercado

Extra);

Av. Getúlio Vargas (Praça 12 de Março, na parada de ônibus desativada no

período);

Rua Farias Neves Sobrinho (próximo ao Hospital Tricentenário).

Transporte por aplicativos

Durante o período de Carnaval, quando haverá bloqueios e a circulação de veículos

será controlada, serão ativadas rotas alternativas para transportes por aplicativo,

com acessos restritos conforme detalhado abaixo:

Acesso Sul

O acesso por esta rota será permitido apenas para veículos com passageiros. O

desembarque deverá ocorrer no início da Travessa do Piza, em Santa Tereza, em

área devidamente sinalizada. As rotas incluem:

Avenida Presidente Kennedy - trecho entre a Avenida Pan Nordestina e a Travessa do Piza, no sentido Centro;

Travessa do Piza;

Avenida Olinda.

Acesso Norte

No Acesso Norte, a rota estará liberada até os pontos controlados. Nestes

corredores, a entrada de veículos não autorizados será proibida. O embarque e

desembarque deverá ocorrer nos locais onde a sinalização permitir a operação.

Confira:

Praça 12 de Março;

Estrada do Bonsucesso.

