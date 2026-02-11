Carnaval 2026: subida do Galo Gigante e lavagem da Rio Branco marcam a folia no Recife nesta quarta (11)

Além dessas duas programações do Carnaval 2026 do Recife, haverá o Baile da Pessoa Idosa e o Ensaio Geral das Nações de Maracatu (Tumaraca)

A subida do Galo Gigante está programada para acontecer às 19h, na Ponte Duarte Coelho (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

Faltando um dia para a abertura oficial de shows do Carnaval 2026 do Recife, a capital pernambucana já sente os “sinais da folia". E para entrar ainda mais no clima momesco, haverá nesta quarta-feira (11), às 19h, a tradicional subida do Galo Gigante, na Ponte Duarte Coelho, na área central da cidade.

Além da subida do Galo Gigante, que recebeu o Coração Fraterno de Dom Helder Câmara nesta terça (10), haverá também a tradicional lavagem da Avenida Rio Branco, protagonizada pela 7ª edição do Projeto Ubuntu.

Também ocorrerá nesta quarta (11), às 14h, no Classic Hall, o 23º Baile Municipal da Pessoa Idosa, que contará com shows de Maestro Spok, Coral Edgard Moraes e Banda de Pau e Corda. À noite, por volta 20h, haverá o Ensaio Geral das Nações de Maracatu (Tumaraca) no Marco Zero, no Bairro do Recife.

Subida do Galo Gigante

Após receber o Coração Fraterno de Dom Helder Câmara, Galo Gigante irá impor toda sua exuberância na Ponte Duarte Coelho, às 19h, com a tradicional subida da escultura.

A subida da escultura, que tem 32 metros de altura e 8 toneladas, contará com apresentações de Getúlio Cavalcanti, Bloco das Ilusões, Canindé do Recife, Clarins de Ouro de Pernambuco, Orquestra Som Brasil/Trio Som Brasil e Cia de Dança Perna de Palco.

Com o tema “Galo Folião Fraterno”, a alegoria gigante irá reinar no principal cartão-postal do carnaval do Recife até o dia 22 de fevereiro, homenageando dom Helder Câmara, símbolo da luta pelos direitos humanos e da defesa dos mais vulneráveis.

Assinada pelo designer e multiartista Leopoldo Nóbrega, em parceria com a produtora, arquiteta e designer Germana Xavier, a alegoria mantém a tradição de sustentabilidade: desde 2019, 100% da escultura é produzida com materiais descartados e recicláveis.

Além das biojoias nos pés, confeccionadas em parceria com o Instituto Negralinda, da Ilha de Deus, a escultura conta com pulseiras artesanais reutilizáveis e sombrinhas na cauda. A paleta de cores predominante é verde, azul e amarelo, em referência à expectativa em torno da seleção brasileira e da Copa do Mundo.

Lavagem da Avenida Rio Branco

As ruas do Bairro do Recife serão tomadas, nesta quarta (11), por 28 grupos de afoxés que realizaram a 7ª edição do Projeto Ubuntu, que também realizará a tradicional lavagem da Avenida Rio Branco, com as águas de Oxalá.

Com o tema “Deixando legado, pensando no futuro!”, o Projeto Ubuntu irá homenagear este ano Mãe Beth de Oxum, Patrimônio Vivo de Pernambuco, Afoxé Alafin Oyó, também Patrimônio Vivo de Pernambuco, e Afoxé Ylê de Egbá, Patrimônio Vivo da Cidade do Recife.

A concentração dos afoxés acontecerá a partir das 16h na Avenida Rio Branco. O cortejo seguirá até o Marco Zero, conduzindo o público em um ritual de purificação. No caminho, os ogãs, músicos dos terreiros de diferentes nações das religiões de matriz africana, marcarão o ritmo do cortejo.

Apesar da lavagem acontecer no período da tarde, a programação do Projeto Ubuntu iniciou às 6h, no Núcleo da Cultura Afro, no bairro de São José, com a preparação do banho de ervas.

A sacralização teve início ao som de oríkì, cânticos ancestrais e litúrgicos entoados por ialorixás e babalorixás dos afoxés. A cerimônia foi coordenada por Mãe Fátima d’Oxum e Pai Marquinhos d’Ossaiyn.

Idealizado por Dona Carmem Virgínia, iabassê do Afoxé Ogbon Obá e proprietária do Altar Cozinha Ancestral, o Projeto Ubuntu nasceu da articulação Nesta edição, o projeto terá participação de Zezé Motta e Altay Veloso.

“O Ubuntu é um ato de amor e de afirmação do povo negro no Carnaval e na cidade. A gente vai às ruas para honrar quem veio antes, ocupar espaços com respeito e lembrar que a cultura afro-brasileira é fundamento da nossa identidade e precisa ser reconhecida, protegida e valorizada. A lavagem com as águas de Oxalá também é um pedido de paz, proteção e caminhos abertos, para que esse legado siga vivo, forte e presente no futuro”, destacou Dona Carmem Virgínia. uma das homenageadas no Carnaval do Recife 2026.

Ensaio Geral das Nações de Maracatu (Tumaraca)

Após o cortejo de afoxé do Projeto Ubuntu chegar ao Marco Zero, haverá o Ensaio Geral das Nações de Maracatu (Tumaraca), que promoverá uma grande apresentação dentro da programação do Carnaval 2026 do Recife.

O Tumaraca está programado para iniciar às 20h e irá reunir dezenas de Nações de Maracatu.

23º Baile Municipal da Pessoa Idosa

Com expectativa de atrair mais de 10 mil pessoas no Classic Hall, em Olinda, o 23º Baile Municipal da Pessoa Idosa irá reunir mais de 100 Grupos de Convivência de Pessoas Idosas do Recife, representantes de Instituições de Longa Permanência (ILPIs) e também convidados da Região Metropolitana e de diversos municípios de Pernambuco.

A folia, que é gratuita, iniciará às 14h e contará com a apresentação de Maestro Spok, Coral Edgard Moraes e Banda de Pau e Corda.

Promovida pela Prefeitura do Recife, a iniciativa contará com a participação do Rei e Rainha do Baile Municipal da Pessoa Idosa, Aílton Diogo Filho, de 62 anos, e Laudicéia Santos de Oliveira, de 65 anos.

“O 23º Baile Municipal da Pessoa Idosa vai ter muito frevo, alegria e energia positiva. Vamos celebrar a década do envelhecimento saudável, ativo e participativo. Sabemos que 17% da população do Recife é formada por pessoas idosas e, também por isso, a gestão municipal segue comprometida com as políticas públicas para essa população”, comentou o secretário de Direitos Humanos do Recife, Marco Aurélio Filho, fazendo o convite para a festa.