Carnaval 2026: Recife em contagem regressiva para a abertura oficial nesta quinta-feira (12)

"Carnaval do Futuro" do Recife será aberto nesta quinta-feira com shows no Marco Zero a partir das 17h

Lenine foi a principal atração da noite de sábado e cantou tanto músicas do novo álbum, "Carbono", quanto seus sucessos. Crédito: Wagner Ramos/PCR/Divulgação ()

O folião pernambucano pode tirar a fantasia do guarda-roupa. A abertura oficial do Carnaval 2026 do Recife acontece nesta quinta-feira (12), no palco montado do Marco Zero, área central da capital pernambucana.

E entre as principais atrações que sobem ao palco neste primeiro dia de folia, está um dos homenageados pela Prefeitura do Recife: Lenine, além de João Gomes, com Jota.Pê e Mestrinho, e Priscila Senna.

A abertura oficial de shows no Palco do Marco Zero acontece às 17h, com os Clarins de Momo de Pernambuco.

Na sequência, haverá a apresentação do Encontro de Nações de Maracatu (Tumaraca), que contará com a participação de Luedji Luna, Karynna Spinelli, Gabi do Carmo, Bacnaré e Voz Nagô.

Além de Lenine, que durante seu show terá participação de Liniker, Maestro Spok, Anavitória, os Garotins e Bongar, o Carnaval do Recife irá homenagear a iabassê Carmen Virgínia e o tradicional Bloco Carnavalesco Misto Madeira do Rosarinho, que completa 100 anos em 2026.

Expectativa

A expectativa da Prefeitura do Recife é que, durante os seis dias de folia, mais de 3,6 milhões de pessoas curtam o Carnaval na capital pernambucana, gerando uma movimentação financeira prevista em R$ 2,7 bilhões.

Com o tema “Carnaval do Futuro”, a folia do Recife contará, segundo a gestão municipal, com três mil atrações, sendo 98% de artistas locais, que se apresentarão nos 50 polos espalhados pela capital pernambucana.

Trânsito no Bairro do Recife

Agentes e orientadores de trânsito da Autarquia de Trânsito e Transporte Urbano do Recife (CTTU) vão realizar, nesta quinta (12) e sexta (13), ações visando promover a segurança viária e facilitar a circulação das pessoas no Bairro do Recife.

A partir das 14h, haverá proibição de estacionamento em todo bairro, inclusive nas áreas de Zona Azul. As vias estarão liberadas apenas para saída dos veículos.

Além disso, todos os acessos à Avenida Alfredo Lisboa e Rua Madre de Deus serão interditados. Voltando a ser liberado no dia 18 a partir das 5h.

Nesse período, todas as vias do Bairro do Recife ficarão bloqueadas para passagem de veículos, com exceção da Avenida Cais do Apolo, até a altura do Tribunal Regional Fedral (TRF), que estará liberada para o tráfego misto de veículos.

Com relação aos táxis, eles poderão seguir normalmente até a altura da Caixa Econômica.

Estacionamento Solidário

Uma das novidades para o Carnaval 2026 anunciadas pela Prefeitura do Recife foi o lançamento do Estacionamento Solidário - Banco de Alimentos do Recife.

Durante os seis dias de festividade momesca, os foliões poderão doar alimentos nos estacionamentos do edifício-sede da Prefeitura do Recife (PCR), do Tribunal Regional Federal da 5ª Região (TRF5) e do Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região (TRT6).

A iniciativa possibilita o fortalecimento da rede de solidariedade durante o período carnavalesco. Os alimentos arrecadados serão destinados a instituições parceiras, beneficiando mais de 21 mil pessoas em situação de vulnerabilidade social.

As doações de alimentos desta quinta-feira (12) acontecerão das 16h às 0h, no estacionamento da PCR e, das 18h às 0h, no estacionamento do TRF5.

Ao todo, serão disponibilizadas, até às 4h, mais de 1.200 vagas de estacionamento durante os dias de folia.

Vale lembrar que não será permitida a pernoite dos veículos nos estacionamentos, estando sujeitos ao reboque da CTTU.

Haverá um serviço de vans para facilitar o deslocamento dos foliões. Os veículos sairão do edifício-sede da Prefeitura do Recife com destino à Rua do Observatório, no Recife Antigo.

Serão oito vans com capacidade para 15 pessoas, operando em sistema contínuo, das 16h às 2h, todos os dias de festa.

Com relação ao Expresso Folia, os ônibus que saem dos shoppings Tacaruna, Plaza, RioMar e Recife só irão funcionar a partir desta sexta-feira (13).

'Pit Stop Fica de Boa'

Outra novidade do carnaval deste ano é o 'Pit Stop Fica de Boa', um espaço de acolhimento, voltado a pessoas que apresentem mal-estar físico ou emocional associado ao consumo de álcool e outras substâncias psicoativas.

O serviço vai funcionar das 16h às 2h, na Avenida Alfredo Lisboa, no Bairro do Recife. O local será destinado ao cuidado temporário de foliões que precisem fazer pausas durante a programação carnavalesca.

Ele contará com ambiente climatizado, poltronas para descanso, além da oferta de água e doces, permitindo hidratação e recuperação após períodos de excesso de estímulos físicos e emocionais.

Quando necessário, as pessoas atendidas poderão ser encaminhadas à rede pública de serviços de saúde e assistência social do município, garantindo acompanhamento adequado.

Arena Gastronômica

A Arena Gastronômica, que este ano funcionará no Armazém 14, estará aberta para o folião nesta quinta-feira (12), das 16h às 2h.

O local contará com uma estrutura climatizada com 13 restaurantes, e disponibilização de serviços essenciais, como farmácia, caixa eletrônico 24 horas, Grife do Carnaval, achados e perdidos, e um espaço infantil com fraldário, área de amamentação e recreação para crianças.

A Arena Gastronômica também contará com uma unidade do Centro de atendimento ao Turista.

Central da Mulher

Durante o Carnaval 2026, o Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida irá dar lugar à Central da Mulher no Carnaval, que funcionará das 16h às 2h.

Esse espaço, localizado na Rua do Bom Jesus, reunirá ações de prevenção, cuidado e orientação.

Além da tradicional sala de atendimento com equipe multidisciplinar de enfrentamento à violência, a Central da Mulher vai contar com sala de amamentação, lojinha colaborativa, customização de abadás, serviços de maquiagem, penteado, espaço instagramável e área de apoio para a equipe de trabalho, entre outros.

Controle de entrada de vasilhames

O Bairro do Recife, principal polo do Carnaval, contará com 22 barreiras que serão instaladas para a triagem do público e acesso apenas aos trabalhadores cadastrados.

O objetivo das barreiras é ajudar no controle dos vasilhames que entram no principal polo da folia recifense, já que é terminantemente proibido o ingresso de utensílios de vidro.

Confira a ordem de shows do primeiro do Carnaval do Recife 2026 no Marco Zero

17h Clarins de Momo de Pernambuco.

17h30 - Tumaraca - Encontro das Nações de Maracatu com participação de Luedji Luna, Karynna Spinelli, Gabi do Carmo e Bacnaré

19h30 - Lenine - Participação de Anavitória, os Garotin, Liniker, Bongar e Maestro Spok

22h - Dominguinho - Com João Gomes, Jota.Pê e Mestrinho

0h - Priscila Senna