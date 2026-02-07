Carnaval 2026: Corrida de Bonecos Gigantes diverte foliões em Olinda

Participantes da Corrida de Bonecos Gigantes concorreram nas categorias Pesado, Leve e Mascote, com premiações que variavam de R$ 200 a R$ 2.500

Corrida de Bonecos Gigantes de Olinda (Crysli Viana/DP Foto)

A tradicional Corrida dos Bonecos Gigantes de Olinda divertiu foliões neste sábado (7). O atraso por causa das chuvas não desanimou o público, que aguardou o início da competição e torceu pelos seus concorrentes favoritos.

Os participantes concorreram nas categorias Pesado, Leve e Mascote, com premiações que variavam de R$ 200 a R$ 2.500. Venceram aqueles que cruzaram primeiro a linha de chegada.

Mais cedo, foi disputada uma nova modalidade da Corrida dos Bonecos Gigantes. A competição, batizada de Red Bull Corrida de Gigantes, contou com um percurso em estilo downhill, com obstáculos inspirados na cultura local.

Além do tempo de descida, os competidores foram avaliados por um corpo de jurados que considera critérios como criatividade, beleza do boneco, impacto visual, performance nos obstáculos e forma de apresentação, reforçando o caráter artístico da prova.