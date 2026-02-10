Carnaval 2026: Galo Gigante recebe "coração fraterno de dom Hélder" nesta terça-feira (10)

O coração fraterno de dom Hélder Câmara sairá em cortejo, nesta terça (10), da Igreja de Santo Antônio, na Rua do Imperador, em direção à Ponte Duarte Coelho, onde será instalado na escultura do Galo Gigante

A subida do Galo está marcada para esta quarta-feira (11), a partir das 19h, com a participação de orquestra de frevo para animar os foliões (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

Após receber a aprovação de foliões pernambucanos e dos turistas, e antes mesmo de iniciar seu reinado sobre o Recife, a escultura do Galo Gigante - que já aguarda o momento da subida na Ponte Duarte Coelho - recebe, nesta terça-feira (10), uma última e importante parte da sua composição: o coração.

Para entregá-lo, um cortejo acompanhado de bloco lírico sairá, às 18h, da Igreja de Santo Antônio, na Rua do Imperador, em direção à ponte.

Na verdade, o coração é a parte da alegoria que vai homenagear diretamente dom Hélder Câmara, arcebispo emérito de Olinda e Recife, conhecido por sua generosidade e amor aos mais vulneráveis.

Como o tema deste ano é Galo Folião Fraterno, o coração foi incluído no projeto para representar o que o Dom da Paz defendeu quando era vivo, inclusive, o próprio carnaval, que ele considerava ser a “alegria popular”.

“Direi mesmo, uma das raras alegrias que ainda sobram para a minha gente querida”, afirmou o religioso.

“O coração do Galo é inspirado em dom Helder: essa generosidade, essa fraternidade e esse amor pelo povo e pelo carnaval que ele sempre trouxe”, explicou anteriormente o artista Leopoldo Nóbrega - responsável pela escultura.

Enquanto o coração não chega e a subida não acontece, muitos foliões foram, nesta terça-feira (09), conhecer a escultura de perto.

“Já ouvimos falar sobre o Galo Gigante, mas nunca tínhamos visto pessoalmente. É muito imponente e impactante, principalmente por ser o símbolo do início do carnaval”, destacou a turista argentina Silvana Jurado, que veio conhecer o Recife junto com seus dois filhos e o marido.

Também não faltaram pernambucanos que foram checar de perto a alegoria. “O Galo Gigante está lindo. Acho que foi um dos mais bonitos desses últimos anos. Tudo está muito bonito, principalmente as cores e a representação sombrinha de carnaval”, ressaltou a estudante natural de Timbaúba, Ana Klecya.

A subida do Galo está marcada para esta quarta-feira (11), a partir das 19h, com a participação de orquestra de frevo para animar os foliões que não perdem uma oportunidade para cair no passo.

Pesando 8 toneladas e com 32 metros de altura, o Galo vai assumir o lugar que já é seu por amor e vontade do próprio povo: o de soberano absoluto da folia recifense que começa, oficialmente, na quinta-feira (12).

