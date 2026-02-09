Confira detalhes da montagem do Galo Gigante 2026 no Centro do Recife

Com 32 metros de altura e cerca de oito toneladas, o Galo deste ano traz o tema "Galo Folião Fraterno"

Galo Gigante de 2026 (Rafael Vieira/DP Foto)

A montagem do Galo Gigante de 2026 segue em andamento na Ponte Duarte Coelho, no Centro do Recife. Vídeos registrados no local mostram detalhes da alegoria, cuja subida está programada para esta quarta-feira (11).

Com 32 metros de altura e cerca de oito toneladas, o Galo deste ano traz o tema “Galo Folião Fraterno” e presta homenagem a dom Helder Câmara, símbolo da luta pelos direitos humanos e da defesa dos mais vulneráveis.

Assinada pelo designer e multiartista Leopoldo Nóbrega, em parceria com a produtora e arquiteta Germana Xavier, a escultura mantém a tradição de sustentabilidade do evento. Desde 2019, o Galo Gigante é produzido 100% com materiais descartados e recicláveis.