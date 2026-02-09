Carnaval é feriado ou ponto facultativo? Entenda

Carnaval (Divulgação / Marcos Pastich)

O Carnaval 2026 inicia neste sábado (14) e vai até a terça-feira (17). Apesar de ser uma manifestação cultural marcante no Brasil, o período não é considerado feriado nacional, gerando incertezas sobre horários de funcionamento de estabelecimentos públicos e privados.

Em Pernambuco, o governo estadual decretou ponto facultativo para servidores do estado, que será válido para a segunda-feira (16), terça-feira (17) e Quarta-feira de Cinzas (18).



O decreto abrange repartições públicas e entidades de administração direta e indireta. Só haverá expediente nos locais onde o funcionamento é indispensável, a juízo do chefe do órgão.



Na capital pernambucana, a decisão sobre a possibilidade de ponto facultativo ainda será definida.

Diferença entre feriado e ponto facultativo

A principal diferença entre o feriado e o ponto facultativo é que os feriados são instituídos por lei, parando as atividades. Já os pontos facultativos, dependem da decisão de cada órgão público ou empresas.