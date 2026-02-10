Carnaval 2026: 70 nações de maracatu de baque solto vão se reunir em Nazaré da Mata

Encontro Estadual de Maracatus de Baque Solto é considerado um dos momentos mais aguardados do Carnaval. Ele acontece na segunda (16), a partir das 8h

Maracatu de baque solto é tradição na Mata Norte (Divulgação )

Nazaré da Mata, na Zona da Mata Norte de Pernambuco, se prepara para o Encontro Estadual de Maracatus de Baque Solto, considerado um dos momentos mais aguardados do Carnaval.

Este ano, o evento acontece na segunda (16) e reúne, a partir das 8h, grupos de várias cidades.

É o momento em que os caboclos de lança mostram o brilho das golas e as cores dessa manifestação cultural.

Em 2026, segundo a Prefeitura de Nazaré, estão confirmadas 70 nações de baque solto.



Serão mais de 10 mil brincantes, ocupando ruas e praças, acompanhando um folguedo centenário.

Como será

A concentração acontece no Parque dos Lanceiros, bairro do Juá. De lá, aos poucos, os grupos se organizam, ajustam as lanças, alinham os estandartes e afinam os instrumentos.

O cortejo vai até a Praça Joáo XXIII, a Praça da Catedral, Centro da cidade.

Lá está montado o palco da apoteose.

No palco, o espetáculo segue ao longo de todo o dia.

Mais de 140 Mestres e contramestres, se revezam, com seus versos improvisados.

A percussão marca o tempo, os metais preenchem o espaço e os figurinos, ricos em cor e detalhe, transformam a praça em um grande quadro vivo do Carnaval da Mata Norte.

Abertura

A abertura do Encontro carrega um simbolismo especial. Quem inicia a programação é o Maracatu de Baque Solto Mirim Sonho de Criança, que há 27 anos forma crianças e adolescentes na cultura popular. São mais de 30 brincantes, entre 7 e 15 anos, mostrando que a tradição segue viva, passando de mão em mão, de geração em geração.

Em seguida, o Maracatu Feminino de Baque Solto Coração Nazareno ocupa o cortejo com 75 mulheres. Ligado à Associação das Mulheres de Nazaré da Mata (Amunam), o grupo reafirma a presença feminina no comando da brincadeira, ampliando os sentidos do maracatu no Carnaval de hoje.

Outro momento esperado é a passagem do Maracatu Cambinda Brasileira. Com 108 anos de história e mais de 150 participantes, o grupo carrega no som e no corpo o peso de mais de um século de Carnaval, mantendo viva uma trajetória que atravessa o tempo sem perder força.

Além dos 18 grupos de Nazaré da Mata, participam, ainda, maracatus de Aliança, Araçoiaba, Condado, Tracunhaém, Buenos Aires, Glória do Goitá e Lagoa de Itaenga.