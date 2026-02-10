Bebê de nove meses tem convulsões e é socorrida de helicóptero de Surubim para atendimento no HR

Bebê estava internada em unidade de saúde de Surubim, no Agreste, mas a avaliação médica indicou transferência para o HR; transporte foi feito de helicóptero nesta segunda (9)

Bebê foi transportada de helicóptero de Surubim até o Quartel do Derby (DIVULGAÇÃO/PRF)

Uma bebê de nove meses foi socorrida de helicóptero, nesta segunda-feira (9), para o Hospital da Restauração, em uma ação da Polícia Rodoviária Federal (PRF) e o Samu.

Ela estava internada em unidade de saúde de Surubim, Agreste de Pernambuco, devido a dois episódios de convulsão febril. A avaliação médica indicou a transferência para um hospital especializado.

Por volta das 11h, a central do Samu recebeu o chamado e a equipe aeromédica foi acionada.

Acompanhada da mãe, a bebê foi transportada do Agreste à capital, com o helicóptero descendo no campo do Quartel do Derby, de onde seguiu de ambulância até o HR.