Mulher é encontrada morta e seminua dentro de casa em comunidade de Olinda, no Grande Recife

O corpo foi encontrado na tarde desta segunda-feira (9), na comunidade do Condor, no bairro de Peixinhos, em Olinda, na Região Metropolitana do Recife

Fachada do Instituto de Medicina Legal (IML) do Recife, no bairro de Santo Amaro (Rafael Vieira/DP Foto)

Uma mulher de 28 anos, identificada como Andresa Silva de Oliveira, foi encontrada morta dentro da própria residência na tarde desta segunda-feira (9), na comunidade do Condor, no bairro de Peixinhos, em Olinda, no Grande Recife.

Segundo informações repassadas por vizinhos, Kisuki, como era conhecida na comunidade, morava no local há cerca de três anos.

De acordo com o relato dos moradores, Andresa costumava acordar cedo. Como isso não aconteceu ao longo da manhã, os vizinhos estranharam e perceberam que havia uma sandália masculina no interior do imóvel, o que inicialmente levou os vizinhos a imaginar que ela estivesse acompanhada.

Com o passar das horas e sem qualquer sinal da jovem, moradores decidiram verificar a situação. Andresa foi encontrada dentro do quarto, deitada na cama, vestida apenas com um top, sem roupas na parte inferior e sem sinais vitais.

Ainda de acordo com a perícia,a vítima apresentava sangramento no nariz, espuma na boca e marcas no pescoço.

A área foi isolada pela Polícia Militar para os trabalhos do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Última vez que foi vista

Segundo a vizinhança, Andresa foi vista pela última vez na noite anterior, quando estaria bebendo com um homem da própria comunidade. Depois desse momento, ela não foi mais vista.

O homem teria sido visto posteriormente circulando sozinho pela área e perguntando sobre o paradeiro da jovem. Moradores afirmam ainda que ele seria conhecido na região e teria histórico criminal, informação que deverá ser verificada pelas autoridades.

O que diz a Polícia

O caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que a vítima foi encontrada sem vida, com características de violência física.

“As diligências foram iniciadas de pronto e seguem até o esclarecimento do caso”, destacou a corporação.