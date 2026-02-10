Alunos da escola técnica de Bezerros desenvolvem aplicativo para o Carnaval do Papangu

Através do aplicativo desenvolvido por alunos da ETE Maria José Vasconcelos é possível acessar toda programação e serviços do tradicional Carnaval do Papangu de Bezerros

Carnaval do Papangu de Bezerros é Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco (DIVULGAÇÃO/PREFEITURA DE BEZERROS)

O tradicional Carnaval do Papangu de Bezerros, no Agreste de Pernambuco, terá um toque de inovação para as festividades de 2026.

Estudantes do curso de Rede de Computadores da Escola Técnica Estadual (ETE) Maria José Vasconcelos desenvolveram um aplicativo que reúne a toda a programação carnavalesca do município.

A ferramenta apresenta as atrações e os shows, que acontecem de quinta-feira (12) até terça-feira (17), com a divisão por polos.

Uma aba com os serviços úteis ao folião, como postos médicos, segurança, banheiros públicos e alimentação, também foi disponibilizada pelos alunos da ETE.

O app traz também a importância histórica dos papangus, figuras mascaradas que saem pelas ruas da cidade durante o carnaval, assustando e divertindo os foliões.

A proposta de desenvolver o aplicativo partiu do professor Flávio Brayner, responsável pela orientação do grupo de cinco estudantes no desenvolvimento do produto, disponível no link do carnaval de Bezerros.

“Nós começamos com um levantamento, juntamente com a prefeitura, sobre as datas, localização e as informações que colocaríamos no aplicativo. Depois, utilizando nossos conhecimentos juntamente com IA, conseguimos desenvolver o aplicativo e ir aprimorando o protótipo ao longo dos dias até chegar na versão final para o público”, disse Lara Félix, estudante do 2º ano do ensino médio.

Com recursos de acessibilidade, o aplicativo também está disponível em inglês e espanhol, a fim de alcançar os turistas.

“O app é muito útil tanto para os bezerrenses quanto para os turistas. Apresenta, de maneira organizada, os blocos, artistas e localizações de pontos importantes, com acessibilidade para todos”, frisou João Filipe, que também integrou a produção.

Em 2024, a folia do papangu de Bezerros foi reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial de Pernambuco, em destaque para a relevância histórica da manifestação cultural.