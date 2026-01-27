Prefeitura de Jaboatão abre 80 vagas para cursos de qualificação na área de logística

Serão dois cursos em parceria com o Senai, um para atividades voltadas à logística de expedição e indústria e outro voltado à técnicas para operadores de linha de produção

Prefeitura de Jaboatão dos Guararapes (Divulgação)

A prefeitura de Jaboatão dos Guararapes, em associação com a Secretaria Executiva de Trabalho, Qualificação, Empreendedorismo e Juventude (SETQE), abriu 80 vagas para qualificação na área logística. Serão dois cursos realizados em parceria com o Senai Pernambuco, um para atividades voltadas à logística de expedição e indústria e outro voltado à técnicas para operadores de linha de produção.

As aulas serão realizadas na Faculdade dos Guararapes (UNIFG), em Piedade, e iniciam na próxima segunda-feira (02), até o dia 25 de fevereiro. Ambos os cursos terão 60 horas/aulas.

As novas vagas são fruto de uma demanda da própria cidade, afirma o prefeito Mano Medeiros. “Jaboatão tem um mercado logístico em constante crescimento, com novos investimentos realizados por grandes empresas do setor, então, enquanto poder público, com parceiros como o Sistema S, buscamos preparar os candidatos do município para que eles estejam aptos às vagas que surjam através das nossas Agências do Trabalhador”, diz.

Como se inscrever

Para se inscrever, o candidato precisa ter a partir de 16 anos de idade e Ensino Fundamental completo. A pré-inscrição pode ser realizada neste link. Para demais dúvidas a prefeitura divulgou o email [email protected] e o telefone (81) 99975-6597.