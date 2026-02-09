Prefeitura de Olinda rebate críticas e ironiza atraso na decoração do Carnaval 2026

Olinda começou a receber sua decoração tradicional (Crysli Viana/DP Foto)

A poucos dias do início oficial do carnaval 2026, Olinda começou a receber a decoração tradicional que marca o período momesco. Estruturas aéreas e fitas coloridas passaram a ocupar pontos como a Praça do Carmo, Av. Liberdade e ruas do Sítio Histórico nesta segunda-feira (9). Esse retorno foi acompanhado por uma publicação da própria prefeitura nas redes sociais - uma réplica ao grande volume de críticas sobre o atraso na preparação da cidade.



No vídeo publicado, a gestão municipal optou por uma abordagem “humorística” ao afirmar que “disseram que não ia dar tempo” e que Olinda “sabe a hora de brilhar”, defendendo que a instalação dos enfeites estaria dentro do prazo previsto. O registro mostra parte da estrutura suspensa da Praça do Carmo, principal polo carnavalesco da cidade, e pede “calma” aos foliões mais ansiosos.



A suposta brincadeira, no entanto, desencadeou uma série de comentários negativos. Entre ironias e críticas, internautas questionaram a execução em cima da hora, levantaram suspeitas “sobre custos e licitações e relataram sensação de abandono nos dias que antecederam a montagem da decoração”. “4 dias antes do carnaval e a prefeitura correndo pra decorar a cidade. Ao menos o marketing está em dia”, escreveu um usuário. “Por livre e espontânea pressão, né? E ainda soltam graça”, comentou outro.



O avanço marca uma mudança em relação ao “vazio” observado nos últimos dias, quando a equipe do Diario de Pernambuco percorreu as ladeiras da Marim dos Caetés e constatou a ausência de decoração e de estruturas finalizadas em áreas centrais da folia. Com a expectativa de receber cerca de 4 milhões de pessoas entre 12 e 18 de fevereiro, Olinda entra na reta final do pré-carnaval em um movimento de recuperação - ainda sob o olhar atento dos foliões.