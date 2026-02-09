Vídeo mostra jovens se agredindo em prévia do Carnaval 2026 no Sertão
Registrada por câmeras de segurança, a confusão aconteceu em Arcoverde, no sábado (7), e teve repercussão nas redes sociais
Publicado: 09/02/2026 às 15:24
Vídeo mostra jovens se agredindo em prévia do Carnaval 2026 no Sertão (Reprodução / Redes Sociais )
Uma prévia do Carnaval 2026 teve uma briga generalizada, em Arcoverde, no Sertão pernambucano, na noite de sábado (7).
Registrada por câmeras de segurança, a confusão envolveu vários jovens e teve repercussão nas redes sociais.
Segundo a Polícia Militar, equipes do 3º Batalhão foram acionadas. Alguns jovens que participaram das agressões foram levados para o Posto de Comando da corporação, no local do evento.
A PM disse, por nota, que não houve registro, “uma vez que os envolvidos, diante da autoridade de polícia judiciária, optaram por não formalizar representação, sendo liberados ainda no local”.