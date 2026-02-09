Registrada por câmeras de segurança, a confusão aconteceu em Arcoverde, no sábado (7), e teve repercussão nas redes sociais

Vídeo mostra jovens se agredindo em prévia do Carnaval 2026 no Sertão (Reprodução / Redes Sociais )

Uma prévia do Carnaval 2026 teve uma briga generalizada, em Arcoverde, no Sertão pernambucano, na noite de sábado (7).

Registrada por câmeras de segurança, a confusão envolveu vários jovens e teve repercussão nas redes sociais.

Segundo a Polícia Militar, equipes do 3º Batalhão foram acionadas. Alguns jovens que participaram das agressões foram levados para o Posto de Comando da corporação, no local do evento.

A PM disse, por nota, que não houve registro, “uma vez que os envolvidos, diante da autoridade de polícia judiciária, optaram por não formalizar representação, sendo liberados ainda no local”.



