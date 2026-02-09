° / °
Vida Urbana
Dia do Frevo

Dia do Frevo: Recife inicia programação com folia na Praça do Derby

A programação da Prefeitura do Recife em comemoração ao Dia do Frevo, que irá se estender até a noite desta segunda (09), está divida em Alvorada dos Passistas, Almoço com Frevo, Desfile de Agremiações, Orquestras e Passistas e Apoteose dos Alegres Flabelos

Bartô Leonel

Publicado: 09/02/2026 às 13:28
|
Atualizado: 09/02/2026 às 13:30

Seguir no Google News Seguir

O frevo é celebrado em duas datas distintas. A primeira, comemorada no Recife, ocorre em 9 de fevereiro e faz referência ao trabalho do pesquisador e escritor Evandro Rabello. /Foto: Rafael Vieira / DP Fotos

O frevo é celebrado em duas datas distintas. A primeira, comemorada no Recife, ocorre em 9 de fevereiro e faz referência ao trabalho do pesquisador e escritor Evandro Rabello. (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

Com direito a passistas e orquestra de Frevo na Praça do Derby, na área central da capital pernambucana, a Prefeitura do Recife iniciou a programação de mais de 30 apresentações em comemoração ao Dia do Frevo, celebrado nesta segunda-feira (09).

A programação da Prefeitura do Recife, que irá acontecer em diversos locais da cidade, é dividida em quatro atos, iniciando com a Alvorada dos Passistas, passando pelo Almoço com Frevo e Desfile de Agremiações, Orquestras e Passistas, até finalizar com a Apoteose dos Alegres Flabelos.

A série de apresentações teve início às 8h, com a saída da Alvorada dos Passistas na Praça e no Sinal do Derby. Entre 8h e 10h, uma série de companhias de dança, orquestras e passistas promoveram a alegria das pessoas que passavam por algumas localidades do Recife.

Entre as agremiações que participaram da Alvorada, estão: :Orquestras Frevo Zen, Som Brasil Banda Show e Trilha Nordestina, que embalaram os passos dos grupos de Frevo Cia Dança Perna de Palco, Nordeste Cia de Dança, entre outros.

No período da tarde, a partir das 15h, a Praça do Arsenal irá receber uma verdadeira folia carnavalesca, com a presença da Troça Carnavalesca Mista (TMC) Abanadores do Arruda e o Clube de Boneco seus Malaquias. Também estarão presentes nesta programação a Cia de Dança Trapiá e a Escola de Frevo do Recife.

Entre 17h e 18h30, ainda no Bairro do Recife, haverá Desfile de Agremiações, Orquestras e Passistas. Ao todo, serão mais de dez agremiações e grupos musicais e de dança que percorrerão o circuito Rio Branco - Arsenal. Também por volta das 18h, a Praça do Arsenal irá sediar a Apoteose dos Alegres Bandos

Entre as agremiações, estão: Madeira do Rosarinho, Clube Carnavalesco Misto Pão Duro, Passistas de Zenaide Bezerra e Bloco Carnavalesco Lírico Edite no Cordão.

“O frevo é uma forma de expressão que nos promove imenso pertencimento, que cria e gera em nós um processo de revitalização e de resistência, inclusive, da nossa própria cidadania. É uma forma de expressão festiva. É do Carnaval, mas também está fora do carnaval. Está no cotidiano de todos e tem essa perspectiva mesmo da resistência do existir”, destacou Carmem Lélis, pesquisadora e assessora técnica de política cultural da Secretaria de Cultura do Recife.

Segundo a gestão municipal, a iniciativa visa convidar a cidade do Recife a ouvir, sentir e dançar a identidade do frevo, reforçando a cultura recifense e a importância desse Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro e da Humanidade.

Dia do Frevo

O frevo é celebrado em duas datas distintas. A primeira, comemorada no Recife, ocorre em 9 de fevereiro e faz referência ao trabalho do pesquisador e escritor Evandro Rabello.

Segundo seus estudos, essa foi a data em que o termo "frevo" apareceu pela primeira vez na imprensa, em 1907, no Jornal Pequeno. Na época, a palavra designava uma música criada para uma agremiação carnavalesca chamada Empalhadores do Feitosa.

Já a segunda data, 14 de setembro, é uma comemoração de âmbito nacional. Ela homenageia o jornalista Osvaldo Almeida, responsável por nomear essa manifestação cultural como "frevo".

O termo surgiu da corruptela da palavra "frever", usado popularmente para descrever a efervescência das ruas durante o carnaval. A partir disso, o frevo passou a englobar todas as expressões ligadas a essa tradição carnavalesca.

Programação do Dia do Frevo

Almoço com Frevo

Local e horário: Praça do Arsenal, a partir das 13h

  • TROÇA CARNAVALESCA MISTA ABANADORES DO ARRUDA"
  • CLUBE DE BONECO SEUS MALAQUIAS
  • CIA DE DANÇA TRAPIÁ E ESCOLA DE FREVO DO RECIFE

Desfile de Agremiações, Orquestras e Passistas 

Local e horário: Cortejo da Avenida Rio Branco para a Praça do Arsenal, a partir das 17h 

  • ORQUESTRA, FORROZÃO E BANDA SÓ MULHERES
  • CIA OGUM ODÉ
  • CAPIBARIBE FREVO ORQUESTRA
  • CIA DANÇANTES DO PASSO
  • CLUBE CARNAVALESCO MISTO PÃO DURO
  • BLOCO CARNAVALESCO LÍRICO EDITE NO CORDÃO
  • BLOCO EU QUERO MAIS
  • CLUBE CARNAVALESCO MISTO GIRASSOL DA BOA VISTA
  • PASSISTAS ZENAIDE BEZERRA
  • ORQUESTRA FREVÁRZEA
  • TROÇA CARNAVALESCA MISTA ABANADORES DO ARRUDA
  • CLUBE DE BONECO SEUS MALAQUIAS
  • MADEIRA DO ROSARINHO

Apoteose dos Alegres Bandos 

Local e horário: Praça do Arsenal (Palco), a partir das 18h

  • BLOCO FLABELO ENCANTADO
  • BLOCO LÍRICO COM VOCÊ NO CORAÇÃO
  • BLOCO CARNAVALESCO LÍRICO SEMPRE FELIZ
  • BLOCO CARNAVALESCO LÍRICO BOÊMIOS DA BOA VISTA
  • BLOCO CARNAVALESCO FLORES DE PAULISTA
  • BLOCO CARNAVALESCO LÍRICO VERDE LINHO
  • DAVID RODRIGUES
carnaval , Dia do Frevo , Recife
Mais de Vida Urbana
Últimas
WhatsApp DP
Mais Lidas
CRI DP
Nossas redes
Facebook Instagram X (Twitter) Youtube Threads Google News WhatsApp DP