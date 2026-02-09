Dia do Frevo: Recife inicia programação com folia na Praça do Derby
A programação da Prefeitura do Recife em comemoração ao Dia do Frevo, que irá se estender até a noite desta segunda (09), está divida em Alvorada dos Passistas, Almoço com Frevo, Desfile de Agremiações, Orquestras e Passistas e Apoteose dos Alegres Flabelos
Publicado: 09/02/2026 às 13:28
| Atualizado: 09/02/2026 às 13:30
O frevo é celebrado em duas datas distintas. A primeira, comemorada no Recife, ocorre em 9 de fevereiro e faz referência ao trabalho do pesquisador e escritor Evandro Rabello. (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)
Com direito a passistas e orquestra de Frevo na Praça do Derby, na área central da capital pernambucana, a Prefeitura do Recife iniciou a programação de mais de 30 apresentações em comemoração ao Dia do Frevo, celebrado nesta segunda-feira (09).
A programação da Prefeitura do Recife, que irá acontecer em diversos locais da cidade, é dividida em quatro atos, iniciando com a Alvorada dos Passistas, passando pelo Almoço com Frevo e Desfile de Agremiações, Orquestras e Passistas, até finalizar com a Apoteose dos Alegres Flabelos.
A série de apresentações teve início às 8h, com a saída da Alvorada dos Passistas na Praça e no Sinal do Derby. Entre 8h e 10h, uma série de companhias de dança, orquestras e passistas promoveram a alegria das pessoas que passavam por algumas localidades do Recife.
Entre as agremiações que participaram da Alvorada, estão: :Orquestras Frevo Zen, Som Brasil Banda Show e Trilha Nordestina, que embalaram os passos dos grupos de Frevo Cia Dança Perna de Palco, Nordeste Cia de Dança, entre outros.
No período da tarde, a partir das 15h, a Praça do Arsenal irá receber uma verdadeira folia carnavalesca, com a presença da Troça Carnavalesca Mista (TMC) Abanadores do Arruda e o Clube de Boneco seus Malaquias. Também estarão presentes nesta programação a Cia de Dança Trapiá e a Escola de Frevo do Recife.
Entre 17h e 18h30, ainda no Bairro do Recife, haverá Desfile de Agremiações, Orquestras e Passistas. Ao todo, serão mais de dez agremiações e grupos musicais e de dança que percorrerão o circuito Rio Branco - Arsenal. Também por volta das 18h, a Praça do Arsenal irá sediar a Apoteose dos Alegres Bandos
Entre as agremiações, estão: Madeira do Rosarinho, Clube Carnavalesco Misto Pão Duro, Passistas de Zenaide Bezerra e Bloco Carnavalesco Lírico Edite no Cordão.
“O frevo é uma forma de expressão que nos promove imenso pertencimento, que cria e gera em nós um processo de revitalização e de resistência, inclusive, da nossa própria cidadania. É uma forma de expressão festiva. É do Carnaval, mas também está fora do carnaval. Está no cotidiano de todos e tem essa perspectiva mesmo da resistência do existir”, destacou Carmem Lélis, pesquisadora e assessora técnica de política cultural da Secretaria de Cultura do Recife.
Segundo a gestão municipal, a iniciativa visa convidar a cidade do Recife a ouvir, sentir e dançar a identidade do frevo, reforçando a cultura recifense e a importância desse Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro e da Humanidade.
Dia do Frevo
O frevo é celebrado em duas datas distintas. A primeira, comemorada no Recife, ocorre em 9 de fevereiro e faz referência ao trabalho do pesquisador e escritor Evandro Rabello.
Segundo seus estudos, essa foi a data em que o termo "frevo" apareceu pela primeira vez na imprensa, em 1907, no Jornal Pequeno. Na época, a palavra designava uma música criada para uma agremiação carnavalesca chamada Empalhadores do Feitosa.
Já a segunda data, 14 de setembro, é uma comemoração de âmbito nacional. Ela homenageia o jornalista Osvaldo Almeida, responsável por nomear essa manifestação cultural como "frevo".
O termo surgiu da corruptela da palavra "frever", usado popularmente para descrever a efervescência das ruas durante o carnaval. A partir disso, o frevo passou a englobar todas as expressões ligadas a essa tradição carnavalesca.
Programação do Dia do Frevo
Almoço com Frevo
Local e horário: Praça do Arsenal, a partir das 13h
- TROÇA CARNAVALESCA MISTA ABANADORES DO ARRUDA"
- CLUBE DE BONECO SEUS MALAQUIAS
- CIA DE DANÇA TRAPIÁ E ESCOLA DE FREVO DO RECIFE
Desfile de Agremiações, Orquestras e Passistas
Local e horário: Cortejo da Avenida Rio Branco para a Praça do Arsenal, a partir das 17h
- ORQUESTRA, FORROZÃO E BANDA SÓ MULHERES
- CIA OGUM ODÉ
- CAPIBARIBE FREVO ORQUESTRA
- CIA DANÇANTES DO PASSO
- CLUBE CARNAVALESCO MISTO PÃO DURO
- BLOCO CARNAVALESCO LÍRICO EDITE NO CORDÃO
- BLOCO EU QUERO MAIS
- CLUBE CARNAVALESCO MISTO GIRASSOL DA BOA VISTA
- PASSISTAS ZENAIDE BEZERRA
- ORQUESTRA FREVÁRZEA
- TROÇA CARNAVALESCA MISTA ABANADORES DO ARRUDA
- CLUBE DE BONECO SEUS MALAQUIAS
- MADEIRA DO ROSARINHO
Apoteose dos Alegres Bandos
Local e horário: Praça do Arsenal (Palco), a partir das 18h
- BLOCO FLABELO ENCANTADO
- BLOCO LÍRICO COM VOCÊ NO CORAÇÃO
- BLOCO CARNAVALESCO LÍRICO SEMPRE FELIZ
- BLOCO CARNAVALESCO LÍRICO BOÊMIOS DA BOA VISTA
- BLOCO CARNAVALESCO FLORES DE PAULISTA
- BLOCO CARNAVALESCO LÍRICO VERDE LINHO
- DAVID RODRIGUES