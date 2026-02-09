Dia do Frevo: Recife inicia programação com folia na Praça do Derby

A programação da Prefeitura do Recife em comemoração ao Dia do Frevo, que irá se estender até a noite desta segunda (09), está divida em Alvorada dos Passistas, Almoço com Frevo, Desfile de Agremiações, Orquestras e Passistas e Apoteose dos Alegres Flabelos

O frevo é celebrado em duas datas distintas. A primeira, comemorada no Recife, ocorre em 9 de fevereiro e faz referência ao trabalho do pesquisador e escritor Evandro Rabello. (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

Com direito a passistas e orquestra de Frevo na Praça do Derby, na área central da capital pernambucana, a Prefeitura do Recife iniciou a programação de mais de 30 apresentações em comemoração ao Dia do Frevo, celebrado nesta segunda-feira (09).

A programação da Prefeitura do Recife, que irá acontecer em diversos locais da cidade, é dividida em quatro atos, iniciando com a Alvorada dos Passistas, passando pelo Almoço com Frevo e Desfile de Agremiações, Orquestras e Passistas, até finalizar com a Apoteose dos Alegres Flabelos.

A série de apresentações teve início às 8h, com a saída da Alvorada dos Passistas na Praça e no Sinal do Derby. Entre 8h e 10h, uma série de companhias de dança, orquestras e passistas promoveram a alegria das pessoas que passavam por algumas localidades do Recife.

Entre as agremiações que participaram da Alvorada, estão: :Orquestras Frevo Zen, Som Brasil Banda Show e Trilha Nordestina, que embalaram os passos dos grupos de Frevo Cia Dança Perna de Palco, Nordeste Cia de Dança, entre outros.

No período da tarde, a partir das 15h, a Praça do Arsenal irá receber uma verdadeira folia carnavalesca, com a presença da Troça Carnavalesca Mista (TMC) Abanadores do Arruda e o Clube de Boneco seus Malaquias. Também estarão presentes nesta programação a Cia de Dança Trapiá e a Escola de Frevo do Recife.

Entre 17h e 18h30, ainda no Bairro do Recife, haverá Desfile de Agremiações, Orquestras e Passistas. Ao todo, serão mais de dez agremiações e grupos musicais e de dança que percorrerão o circuito Rio Branco - Arsenal. Também por volta das 18h, a Praça do Arsenal irá sediar a Apoteose dos Alegres Bandos

Entre as agremiações, estão: Madeira do Rosarinho, Clube Carnavalesco Misto Pão Duro, Passistas de Zenaide Bezerra e Bloco Carnavalesco Lírico Edite no Cordão.

“O frevo é uma forma de expressão que nos promove imenso pertencimento, que cria e gera em nós um processo de revitalização e de resistência, inclusive, da nossa própria cidadania. É uma forma de expressão festiva. É do Carnaval, mas também está fora do carnaval. Está no cotidiano de todos e tem essa perspectiva mesmo da resistência do existir”, destacou Carmem Lélis, pesquisadora e assessora técnica de política cultural da Secretaria de Cultura do Recife.

Segundo a gestão municipal, a iniciativa visa convidar a cidade do Recife a ouvir, sentir e dançar a identidade do frevo, reforçando a cultura recifense e a importância desse Patrimônio Cultural Imaterial Brasileiro e da Humanidade.

Dia do Frevo

Segundo seus estudos, essa foi a data em que o termo "frevo" apareceu pela primeira vez na imprensa, em 1907, no Jornal Pequeno. Na época, a palavra designava uma música criada para uma agremiação carnavalesca chamada Empalhadores do Feitosa.

Já a segunda data, 14 de setembro, é uma comemoração de âmbito nacional. Ela homenageia o jornalista Osvaldo Almeida, responsável por nomear essa manifestação cultural como "frevo".

O termo surgiu da corruptela da palavra "frever", usado popularmente para descrever a efervescência das ruas durante o carnaval. A partir disso, o frevo passou a englobar todas as expressões ligadas a essa tradição carnavalesca.

Programação do Dia do Frevo

Almoço com Frevo



Local e horário: Praça do Arsenal, a partir das 13h

TROÇA CARNAVALESCA MISTA ABANADORES DO ARRUDA"

CLUBE DE BONECO SEUS MALAQUIAS

CIA DE DANÇA TRAPIÁ E ESCOLA DE FREVO DO RECIFE

Desfile de Agremiações, Orquestras e Passistas

Local e horário: Cortejo da Avenida Rio Branco para a Praça do Arsenal, a partir das 17h

ORQUESTRA, FORROZÃO E BANDA SÓ MULHERES

CIA OGUM ODÉ

CAPIBARIBE FREVO ORQUESTRA

CIA DANÇANTES DO PASSO

CLUBE CARNAVALESCO MISTO PÃO DURO

BLOCO CARNAVALESCO LÍRICO EDITE NO CORDÃO

BLOCO EU QUERO MAIS

CLUBE CARNAVALESCO MISTO GIRASSOL DA BOA VISTA

PASSISTAS ZENAIDE BEZERRA

ORQUESTRA FREVÁRZEA

TROÇA CARNAVALESCA MISTA ABANADORES DO ARRUDA

CLUBE DE BONECO SEUS MALAQUIAS

MADEIRA DO ROSARINHO

Apoteose dos Alegres Bandos

Local e horário: Praça do Arsenal (Palco), a partir das 18h