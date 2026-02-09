° / °
COMEMORAÇÃO

Carnaval 2026: Olinda celebra o Dia do Frevo com homenagem aos seus maestros

Fazem parte da celebração do Dia do Frevo, apresentações simultâneas de orquestras em diversos pontos do Sítio Histórico de Olinda

Diario de Pernambuco

Publicado: 09/02/2026 às 13:22

Olinda celebra o Dia do Frevo no Sítio Histórico (DIVULGAÇÃO/PMO)

Olinda celebra o Dia do Frevo com homenagens aos seus maestros e apresentações simultâneas de orquestras em diferentes pontos do Sítio Histórico.

A celebração começou ao meio-dia desta segunda-feira (9), com o frevo rolando solto no Alto da Sé, antecipando o clima do carnaval que reinará nos próximos dias nas ruas e ladeiras da cidade.

À tarde, das 16h às 18h, Olinda se transforma em um grande palco a céu aberto, com apresentações simultâneas de orquestras de frevo em diferentes pontos do Sítio Histórico, como:

Casa do Turista – Quatro Cantos

Largo do Amparo

Escadaria da Igreja do Carmo

Sede do Cariri Olindense – Largo do Guadalupe

Alto da Sé

Encerrando a programação do dia, às 17h, acontece a solenidade no Palácio dos Governadores, quando Olinda recebe os maestros de frevo do Carnaval e realiza a entrega das camisas oficiais das Orquestras Itinerantes do Carnaval.

 

 

