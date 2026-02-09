Carnaval 2026: Olinda celebra o Dia do Frevo com homenagem aos seus maestros

Fazem parte da celebração do Dia do Frevo, apresentações simultâneas de orquestras em diversos pontos do Sítio Histórico de Olinda

Olinda celebra o Dia do Frevo no Sítio Histórico (DIVULGAÇÃO/PMO)

Olinda celebra o Dia do Frevo com homenagens aos seus maestros e apresentações simultâneas de orquestras em diferentes pontos do Sítio Histórico.

A celebração começou ao meio-dia desta segunda-feira (9), com o frevo rolando solto no Alto da Sé, antecipando o clima do carnaval que reinará nos próximos dias nas ruas e ladeiras da cidade.

À tarde, das 16h às 18h, Olinda se transforma em um grande palco a céu aberto, com apresentações simultâneas de orquestras de frevo em diferentes pontos do Sítio Histórico, como:

Casa do Turista – Quatro Cantos

Largo do Amparo

Escadaria da Igreja do Carmo

Sede do Cariri Olindense – Largo do Guadalupe

Alto da Sé

Encerrando a programação do dia, às 17h, acontece a solenidade no Palácio dos Governadores, quando Olinda recebe os maestros de frevo do Carnaval e realiza a entrega das camisas oficiais das Orquestras Itinerantes do Carnaval.