Carnaval 2026: às vésperas da festa, decoração discreta começa a surgir em Olinda

Ladeiras do Sítio Histórico começaram a receber uma decoração discreta após dúvidas sobre entrega da cidade a tempo do Carnaval 2026

Ponto tradicionalmente visitado por foliões, a Avenida Liberdade, em Olinda, ainda segue sem decoração (Foto: Crysli Viana/DP)

A decoração de Olinda para o Carnaval 2026 começou a aparecer discretamente em alguns dos pontos tradicionais da folia na cidade. Até o momento, nada de coberturas aéreas: apenas fitas coloridas instaladas nos fios e placas de identificação de ruas, um padrão acometido que está se multiplicando pelo Sítio Histórico, a exemplo da Prefeitura, local muito visitado durante a festa.

A equipe de reportagem do Diario de Pernambuco esteve nas ladeiras neste sábado (7), e constatou que a situação pouco mudou desde a exposição da falta de preparação visual na cidade para o período carnavalesco, que espera quatro milhões de pessoas entre os dias 12 e 18 de fevereiro.

Na Praça do Carmo, principal polo carnavalesco olindense, a montagem do palco ainda não foi finalizada. Nos arredores, as decorações ainda não chegaram na Avenida da Liberdade, onde fica o Polo Gastronômico.

Mais adiante, as Ruas Prudente de Morais e 27 de Janeiro, na subida para as ladeiras, contam apenas com placas customizadas de identificação das vias como enfeite para o cenário da folia.

A Rua de São Bento, onde ocorreu a Corrida dos Bonecos Gigantes, conta com os enfeites de fitas coloridas nos fios. Em Guadalupe, a decoração é desse mesmo jeito, e o palco ainda não foi finalizado. A região foi palco de desfiles de cortejos neste sábado (7), em meio a pontos de acúmulo de lixo, em frente à Igreja de Guadalupe, conforme registrou o Diario.

Organização

Nesta sexta (6), a apenas seis dias do carnaval, a Prefeitura de Olinda publicou o aviso de dispensa de licitação para a contratação de empresa responsável pelo fornecimento, instalação, manutenção e retirada de tapumes destinados ao ordenamento e controle de áreas durante os festejos.

Neste momento de proximidade da festa, normalmente os tapumes já começam a ser instalados para proteger prédios e equipamentos públicos.

Relembre

A Prefeita de Olinda, Mirella Almeida (PSD), foi alvo de questionamentos sobre algumas licitações lançadas na última semana para serviços de organização e montagem do Carnaval, que acabou gerando dúvidas sobre a entrega da cidade devidamente pronta a tempo da festa.

A chefe do executivo estadual olindense disse, na quinta (5), que a gestão atuou “em tempo hábil para entregar o compromisso”.

“O Polo do Carmo já tem a estrutura sendo toda montada, também já tem decoração na rua. Tudo isso tem um prazo e às vezes essa questão de licitação tem uma burocracia a mais, mas no tocante ao que foi noticiado, a gente tá falando especificamente daqueles palcos que a gente dá apoio a algumas vozes, algumas agremiações. Os nossos palcos oficiais já estão com a licitação toda coordenada, finalizada em tempo hábil para que a gente consiga entregar o nosso compromisso”, disse.

A declaração foi dada durante a coletiva de imprensa realizada no Mercado Eufrásio Barbosa, no bairro do Varadouro, para divulgação dos serviços do Carnaval 2026 da Marim dos Caetés.

Ainda conforme as informações repassadas pela prefeita Mirella Almeida (PSD), esta edição do Carnaval de Olinda deve contar com investimentos de R$ 14 milhões.



