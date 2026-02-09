Homem invade ônibus intermunicipal e atira na cabeça de passageiro, em frente a shopping de Paulista

A tentativa de homicídio ocorreu na manhã desta segunda-feira (9), na PE-15, em frente ao Paulista North Way Shopping, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife

Garupa invade ônibus intermunicipal e atira na cabeça de passageiro em frente ao Paulista North Way Shopping (Reprodução/redes sociais)

Um homem foi baleado dentro de um ônibus de viagens intermunicipais na manhã desta segunda-feira (9), na PE-15, em Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

Segundo informações preliminares, o crime ocorreu na frente do Paulista North Way Shopping, em um ônibus da empresa Rodotur, que fazia a linha Goiana/Recife.

Testemunhas relataram que dois suspeitos em uma motocicleta aproveitaram o momento em que o coletivo estacionou na parada e pararam na frente. Eles aguardaram a vítima descer para realizar a execução.

Em determinado momento, o garupa da motocicleta, entrou no ônibus, pulou a catraca e efetuou vários disparos contra o passageiro. Logo após, o suspeito e o comparsa fugiram do local.

A vítima foi socorrida com vida por uma equipe da Polícia Militar e levada para uma unidade de saúde. Ainda de acordo com as informações, a vítima estaria sob a posse de um saco contendo uma substância de pó branco, que pode ser droga.

Imagens feitas por populares mostram pelo menos quatro viaturas da Polícia Militar interditando a área.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e informou que, ao chegar ao local, a vítima já havia sido encaminhada ao hospital.



O que dizem as polícias

Por meio de nota, a Polícia Militar disse que o 17º BPM atendeu a uma ocorrência de tentativa de homicídio em Paulista.

Segundo levantamento, a vítima havia embarcado em um ônibus em Goiana e foi seguida por suspeitos em uma motocicleta. Em uma parada em frente a um shopping em Paulista, o garupa desceu da moto, subiu no coletivo e efetuou disparos contra a vítima.

O passageiro foi socorrido pelo efetivo da unidade e encaminhado ao Hospital da Restauração. Com ele, foi encontrado um saco com maconha e uma substância análoga à cocaína. O Instituto de Criminalística foi acionado.

A Polícia Civil de Pernambuco informou, também por nota, que registrou, por meio do DHPP - Força Tarefa de Homicídios da Região Metropolitana Norte, uma tentativa de homicídio no município de Paulista.

A vítima, um homem de 21 anos, foi atingida por disparo de arma de fogo, e socorrida para uma unidade hospitalar. A autoria ainda é desconhecida e as investigações seguem em andamento.

