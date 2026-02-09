Comerciante reage a assalto e mata um dos suspeitos em Paulista; comparsa é preso

A tentativa de assalto aconteceu na Avenida Doutor José Gueiros Leite, no bairro de Nossa Senhora do Ó

PCPE (Arquivo/DP)

Uma tentativa de assalto a um estabelecimento comercial terminou com um suspeito morto e o comparsa preso, neste final de semana, na Avenida Doutor José Gueiros Leite, no bairro de Nossa Senhora do Ó, no município de Paulista, na Região Metropolitana do Recife.

A vítima foi identificada como Vinícius Ferreira Mendonça, de 47 anos.

De acordo com as informações repassadas à polícia, os criminosos chegaram ao local em uma motocicleta modelo Bros 160, de cor preta. Testemunhas relataram que Vinícius estava na garupa do veículo e armado com um revólver calibre .38.

Durante a ação criminosa, os suspeitos roubaram pertences do estabelecimento, além de garrafas de uísque. No momento da fuga, o comerciante, de 51 anos, reagiu e efetuou disparos de arma de fogo contra os assaltantes. Vinícius foi atingido, não resistiu à gravidade dos ferimentos e morreu no local.

O comparsa, identificado como Jorge Santos da Silva, de 46 anos, tentou fugir após o crime, mas foi capturado por populares e encaminhado à Delegacia de Polícia de Paulista.

A área foi isolada por agentes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi removido para o Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco (PCPE) informou que o caso está sendo investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Após a aplicação das medidas administrativas, o suspeito preso, foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça.

