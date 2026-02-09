Recife anuncia concurso com 400 vagas para a Guarda Municipal

Ainda segundo a prefeitura, o edital previsto para ser lançado no início do segundo semestre de 2026. As provas deverão ser aplicadas até o fim do ano, segundo a prefeitura

Guarda Municipal do Recife (Foto: Andréa Rêgo Barros/PCR)

A Prefeitura do Recife anunciou, nesta segunda (9), a realização de concurso público para a Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR), com 400 vagas.

Ainda segundo a prefeitura, o edital previsto para ser lançado no início do segundo semestre de 2026.

As provas deverão ser aplicadas até o fim do ano.

Atualmente, a corporação conta com 1.632 agentes na ativa. A iniciativa integra o processo de reestruturação da segurança pública municipal e atende à necessidade de ampliação do efetivo, que passará a atuar com armamento letal a partir de 2026.

Durante o anúncio, o prefeito João Campos (PSB) destacou a importância do concurso para o fortalecimento da Guarda Municipal e da segurança da cidade. Segundo ele, a medida permitirá uma recomposição significativa do efetivo e a ampliação das ações de segurança no município.

Armas

A Prefeitura do Recife iniciou o processo de armamento da Guarda Civil Municipal do Recife (GCMR) em abril de 2025.

Ele deverá ser concluído no primeiro semestre de 2026.

Serão cumpridas, até esse prazo, as medidas exigidas pela Polícia Federal, como avaliação psicológica, estruturação de Ouvidoria e Corregedoria próprias, além de armaria e realização de cursos específicos.

Segundo a gestão, o município está estruturando o modelo de atuação da corporação a partir do conceito de guarda comunitária, ou seja, orientando sua ação a partir da proximidade com a comunidade e do conhecimento profundo do território.

A GM já vem atuando segundo novos protocolos no Recife Antigo, modelo que será replicado também em outras áreas da cidade. Parte do efetivo já foi capacitado em polícia comunitária e uso progressivo da força pela Secretaria de Segurança Pública (Senasp), formação fundamental para que os agentes possam contribuir para melhorar a segurança da população recifense, de acordo com as atribuições do município.

A prefeitura disse, ainda, que os agentes públicos de segurança armados na capital vão usar câmeras corporais.

