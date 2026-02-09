Ataque a tiros em bloco de carnaval deixa um morto e dois feridos, em Goiana, na Mata Norte

O crime aconteceu durante evento carnavalesco, no Pátio da Misericórdia, no centro de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco

A Polícia Civil de Pernambuco informou que informou que após a perícia, o corpo foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) e que um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Romulo Chico/DP)

Um jovem de 19 anos, identificado como Erike Joaquim Xavier da Silva, foi assassinado a tiros durante evento carnavalesco no centro do município de Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco. Outras duas pessoas também foram atingidas pelos disparos.

De acordo com a Polícia, o crime aconteceu por volta das 21h15, deste domingo (8).

Testemunhas relataram que Erike estava no Pátio da Misericórdia quando um suspeito se aproximou, sacou a arma e efetuou diversos disparos contra o jovem. Ele não resistiu aos ferimentos e morreu no local, antes mesmo da chegada do socorro. O suspeito fugiu após o crime.

Segundo a Polícia, durante o ataque, outras duas pessoas que estavam próximas à vítima foram atingidas.

Um adolescente de 12 anos foi socorrido para o Hospital Belarmino Correia, no município, mas, devido à gravidade dos ferimentos, foi transferido para o Hospital Português, no Recife.

Um segundo ferido foi um ambulante de 59 anos, atingido de raspão na região do abdômen. Ele foi socorrido por populares para o hospital municipal, onde foi assistido, medicado e liberado.

Conforme a Polícia, Erike possuía antecedentes criminais por posse ilegal de drogas.

Equipes da Polícia realizaram buscas no local, mas o suspeito não foi localizado.

A área foi isolada pela Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para os trabalhos de Perícia do Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo de Erike foi recolhido pelo Instituto de Medicina Legal (IML).

O caso registrado como homicídio consumado está sendo investigado pela Delegacia Seccional de Goiana. Em nota, a Polícia Civil informou que as diligências seguem até o esclarecimento do fato.

