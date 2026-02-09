Sequência de acidentes com carros, moto e viatura da Polícia Científica deixa 1 morto e feridos em BR
Os sinistros foram registrados, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-101, no cabo de Santo Agostinho, n Grande Recife, na noite de domingo (8).
Publicado: 09/02/2026 às 13:10
Viatura do IC foi atingida após sequência de acidentes em BR (PRF)
Uma sequência de acidentes de trânsito envolvendo carros, uma moto e uma viatura do Instituto de Criminalística (IC) deixou um morto e dois feridos.
Tudo começou, por volta das 19h50, no quilômetro 91 da rodovia federal, no sentido interior/Recife.
De acordo com a PRF, a suspeita é de que uma motocicleta acessou a contramão na via local da rodovia e colidiu de frente com um Palio.
Em seguida, o motorista do Palio acessou a via central da BR-101 e foi atingido na parte de trás por um Cruze.
O condutor da moto faleceu no local e o passageiro da moto ficou ferido. Ele foi encaminhado para o Hospital Dom Hélder no Cabo de Santo Agostinho.
O motorista do Palio ficou ferido. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez e ficou sob custódia no Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.
Ele será encaminhado à Delegacia de Polícia Civil quando tiver alta, informou a PRF.
A passageira do Cruze ficou ferida e foi encaminhada a uma unidade de saúde. O motorista do Cruze não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.
Durante o procedimento do IC, um Siena que seguia pela rodovia atingiu o veículo onde estavam os peritos.
Ninguém ficou ferido, mas o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro.
Ele apresentava sinais de embriaguez, foi autuado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do Cabo de Santo Agostinho.