Sequência de acidentes com carros, moto e viatura da Polícia Científica deixa 1 morto e feridos em BR

Os sinistros foram registrados, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-101, no cabo de Santo Agostinho, n Grande Recife, na noite de domingo (8).

Viatura do IC foi atingida após sequência de acidentes em BR (PRF)

Uma sequência de acidentes de trânsito envolvendo carros, uma moto e uma viatura do Instituto de Criminalística (IC) deixou um morto e dois feridos.

Os sinistros foram registrados, segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), na BR-101, no cabo de Santo Agostinho, n Grande Recife, na noite de domingo (8).

Tudo começou, por volta das 19h50, no quilômetro 91 da rodovia federal, no sentido interior/Recife.

De acordo com a PRF, a suspeita é de que uma motocicleta acessou a contramão na via local da rodovia e colidiu de frente com um Palio.

Em seguida, o motorista do Palio acessou a via central da BR-101 e foi atingido na parte de trás por um Cruze.

O condutor da moto faleceu no local e o passageiro da moto ficou ferido. Ele foi encaminhado para o Hospital Dom Hélder no Cabo de Santo Agostinho.

O motorista do Palio ficou ferido. Ele se recusou a fazer o teste do bafômetro, mas apresentava sinais de embriaguez e ficou sob custódia no Hospital da Restauração (HR), na área central do Recife.

Ele será encaminhado à Delegacia de Polícia Civil quando tiver alta, informou a PRF.

A passageira do Cruze ficou ferida e foi encaminhada a uma unidade de saúde. O motorista do Cruze não se feriu. Ele realizou o teste do bafômetro e o resultado foi normal.

Durante o procedimento do IC, um Siena que seguia pela rodovia atingiu o veículo onde estavam os peritos.

Ninguém ficou ferido, mas o motorista se recusou a fazer o teste do bafômetro.

Ele apresentava sinais de embriaguez, foi autuado e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil do Cabo de Santo Agostinho.