Carnaval 2026: Galo Gigante conquista foliões pernambucanos e turistas

A reportagem do Diario de Pernambuco foi até a Ponte Duarte Coelho, na área central do Recife, para saber a impressão dos foliões sobre a escultura do Galo Gigante, que irá subir nesta quarta-feira (11).

A já tradicional subida da escultura do Galo Gigante, que este ano pesa oito toneladas e tem 32 metros de altura, irá acontecer nesta quarta-feira (11), às 19h. (Foto: Rafael Vieira / DP Fotos)

Presente na Ponte Duarte Coelho, na área central do Recife, a escultura do Galo Gigante já é uma atração para as pessoas que passam pela localidade, sendo motivo para muitos desses transeuntes e turistas pararem na ponte para registrar uma foto com a escultura, que irá subir na quarta-feira (11).

Por conta dessa movimentação na localidade, a reportagem do Diario de Pernambuco foi até a Ponte Duarte Coelho, nesta segunda-feira (09), para saber a opinião das pessoas sobre a escultura, que por unanimidade, foi aprovada por todos que foram entrevistados.

“Já ouvimos falar sobre o Galo Gigante, mas nunca tínhamos visto pessoalmente. A escultura é muito imponente e impactante, principalmente por ser o símbolo do início do carnaval. A escultura é muito bonita e colorida. Eu e minha família não conhecíamos, mas ele está muito bem elaborado, principalmente por causa dos vários detalhes artísticos feitos com material reciclado”, destacou a turista argentina Silvana Jurado, que veio conhecer a cidade do Recife junto com seus dois filhos e o marido.

Segundo Silvana, ela e sua família vieram conhecer toda a arte e cultura presente no Recife, mas acabaram desembarcando na folia da capital pernambucana, com direito a vir no mesmo voo da cantora Alcione, que se apresentou no Palco do Festival Pernambuco Meu País neste domingo (08).

Além dos turistas, os pernambucanos que conheceram pela primeira vez pessoalmente o Galo Gigante também ficaram com a escultura, sendo classificada por alguns como a mais bonita dos últimos anos.

“O Galo Gigante está lindo. Acho que foi um dos mais bonitos desses últimos anos. Tudo está muito bonito, principalmente as cores e a representação sombrinha de carnaval, que lembra muito o Recife, Pernambuco e o frevo em si”, ressaltou a estudante natural de Timbaúba, Ana Klecya, que conheceu o Galo Gigante pessoalmente pela primeira vez.

Escultura

Com o tema “Galo Folião Fraterno”, a alegoria gigante vai reinar no principal cartão-postal do carnaval do Recife até o dia 18 de fevereiro, homenageando dom Helder Câmara, símbolo da luta pelos direitos humanos e da defesa dos mais vulneráveis.

Assinada pelo designer e multiartista Leopoldo Nóbrega, em parceria com a produtora, arquiteta e designer Germana Xavier, a alegoria mantém a tradição de sustentabilidade: desde 2019, 100% da escultura é produzida com materiais descartados e recicláveis.

Além das biojoias nos pés, confeccionadas em parceria com o Instituto Negralinda, da Ilha de Deus, a escultura conta com pulseiras artesanais reutilizáveis e sombrinhas na cauda. A paleta de cores predominante é verde, azul e amarelo, em referência à expectativa em torno da seleção brasileira e da Copa do Mundo.

