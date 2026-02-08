Foliões lotam Centro do Recife para acompanhar Bicho Maluco Beleza com Alceu, Lenine e convidados

Segunda edição do Bloco Bicho Maluco Beleza no Recife, comandado por Alceu Valença, ocorreu neste domingo (8), na Rua da Aurora, no Centro da capital pernambucana

Uma multidão acompanhou Alceu Valença e convidados na Rua da Aurora, no Centro do Recife, neste domingo (8) (Foto: Crysli Viana/DP Foto)

Milhares de foliões compareceram ao Bloco Bicho Maluco Beleza, comandado por Alceu Valença, na Rua da Aurora, no Centro do Recife, na tarde deste domingo (8). O cantor e os convidados dele embalaram a multidão que acompanhou fielmente o trio elétrico às margens do Capibaribe ao som de muito frevo e clássicos da música pernambucana.

Recebida com muita efusividade, a voz de Anunciação destacou a interação com o público ainda nas primeiras músicas. “No show de Alceu Valença não tem cantor, quem canta são vocês”, disse.

Sucessos como Girassol, La Belle de Jour, Pagode Russo, Me Segura se Não eu Caio, contagiaram a massa.

Lenine, Almério, Larissa Lisboa e Juba Valença foram os convidados especiais que acompanharam Alceu na Folia.

As apresentações foram um grande show de cultura para todos os perfis, misturando frevo de bloco, frevo de rua, maracatu, e até ciranda, conforme prometeu Alceu.

Maria de Lima, de 68 anos, era uma das que se destacavam na multidão pelo entusiasmo. A aposentada compartilhou com o Diario a experiência.

“Todos os anos estou no Carnaval. O que me chama atenção é a festa, a felicidade de ver Alceu. A energia é ótima. Pretendo ir todos os dias, vou curtir enquanto eu tiver vida”, relatou, animada.

E empolgação não faltou a quem prestigiou o Maluco Beleza. Cléo Baracho, de 60 anos, estava fantasiada especialmente em homenagem a Alceu, que completa 80 anos em julho deste ano. Os girassóis faziam referência à música de mesmo nome, lançada em 1987.

“O Bloco está maravilhoso e eu vim fantasiada em homenagem aos 80 anos de Alceu, viva o Carnaval. O que me tirou de casa foi a alegria do Carnaval. Isso aqui é uma festa maravilhosa, é cultura, amor, paz, tudo de bom. Eu sou daqui, sou pernambucana, isso é tudo de bom”, afirmou a foliã.

Vários Agentes Secretos



No meio do mar de gente, uma cor se destacou neste domingo (8): o amarelo. Vários pontos vibrantes com o escudo da Pitombeira dos Quatro Cantos, camisas semelhantes à peça que aparece no filme ‘O Agente Secreto’, se multiplicavam na vista.

O grupo de amigos de Larissa Cabral, de 32 anos, sequer combinou, mas se juntou à tendência que faz referência ao longa, que exibiu o carnaval recifense para o mundo e teve quatro indicações ao Oscar.

“A gente tinha que representar o Oscar, nosso orgulho Pernambuco, curtindo o carnaval. A expectativa tá altíssima para curtir e para ganhar o Oscar. A gente não combinou (de usar a camisa). De repente todo mundo veio. É Recife na veia, é a melhor coisa que tem. Vamos curtir todo o Carnaval”, disse a profissional do ramo da hotelaria.

Carnaval na alma

Alceu recebeu a imprensa pouco antes da concentração para o Maluco Beleza, no início da tarde deste domingo (8). Na ocasião, ele destacou a relação com o carnaval: "Sempre teve dentro da minha alma, no meu coração”, afirmou.

O cantor também exaltou o que significa se apresentar para os fãs, ano após ano.

“Eu gosto demais de fazer show. Para mim show é energia, fantasia, alegria, é uma coisa muito boa para alma, para o espírito. Eu acho que quando estou cantando, vou alegrar a multidão que me acompanha”, continuou.

A estreia do Bicho Maluco Beleza no Recife ocorreu no ano passado e reuniu 700 mil pessoas. É a segunda vez que a prévia carnavalesca, em 15 anos de história, visita a capital pernambucana.

80 anos de Alceu

O Carnaval de 2026 antecede um momento importante da carreira de Alceu, que completa 80 anos em julho. Destes, mais de 50 foram destinados à música.

Em comemoração à marca, Alceu lançou a turnê “80 Girassóis”, que passará por 10 cidades em todo o Brasil. Em Recife, ele se apresenta em 15 de maio.

“Os 80 Girassóis é um show no qual vou mostrar várias etapas da minha carreira. É exatamente isso que eu queria”, comentou o artista.