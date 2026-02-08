Carnaval 2026: Olinda Beer põe público para ferver com 12 horas de festa

A 28ª edição da maior prévia do carnaval do país levou multidão à área externa do Centro de Convenções de Pernambuco para shows de artistas consagrados

Evento começou às 10h com Claudia Leitte e seguiu com mais de 12h de programação (Foto: Wanderson Oliveira)

O clima chuvoso tomou conta do fim de semana, mas o público do Recife e Olinda não se intimidou. A 28ª edição do Olinda Beer, considerado a maior prévia do carnaval brasileiro, levou multidões à área externa do Centro de Convenções de Pernambuco para curtir um dia inteiro de programação, com mais de 12 horas de shows de alguns dos maiores nomes do país.

Com a estrutura montada em dois palcos, nos quais as apresentações se alternavam, a festa começou por volta das 10h30, com a apresentação de Claudia Leitte, aquecendo o clima do domingo e colocando a plateia literalmente para extravasar. Ao cantar Amor Perfeito, clássico de Roberto Carlos, ela parafraseou: “Sem Pernambuco eu não sei viver”, já com a festa totalmente lotada.

O baiano Bell Marques entrou na sequência e animou o público com hits como Coração Grandão e Cabelo Raspadinho. O cantor de axé agradeceu, emocionado, no palco, pela recepção sempre calorosa do povo pernambucano. “Muito obrigado. Tenho certeza de que nós vamos nos encontrar rapidamente. Afinal de contas, eu estou por todos os cantos do mundo, mas quero dizer que tenham um bom carnaval, seja aqui, seja ali, seja lá em Salvador”, exaltou. “Divirtam-se para valer, porque o carnaval é uma festa muito especial para quem é inimigo do fim”, declarou, antes de se despedir cantando o sucesso Não Vou Chorar.

Com a saída de Bell Marques, foi a vez de Wesley Safadão dominar a multidão apaixonada. O artista vestiu a bandeira pernambucana e agitou a temperatura da área externa com músicas como Camarote, Viva a Bagaceira e Tu Tava na Revoada. Em um momento inusitado, ele ainda aproveitou para celebrar um casal que estava em lua de mel no show, com uma placa de “recém-casados”. Safadão deu o microfone ao fã e pediu que ele declarasse fidelidade à esposa: “Diga olhando para ela: eu nunca vou te trair”, sob aplausos da multidão. “Obrigado pelo convite para estar aqui mais um ano. Prometo a vocês que 2026 vai ser o melhor ano da vida de todo mundo aqui”, declarou.

Na sequência, embalada no sucesso do ano passado, O Verão Bateu em Minha Porta, subiu ao palco Ivete Sangalo, que já no começo celebrou a união da cultura pernambucana com a baiana. “Pernambuco tem aquele chamego que vocês conhecem. Eu não queria nem ficar falando muito pra não puxar o saco, mas tem que puxar o saco mesmo”, declarou a artista, consagrada em uníssono pela plateia, que a chamou diversas vezes de “maior cantora do Brasil”, ao que ela respondeu: “Já que vocês estão dizendo, vou aceitar, posso?”. No show, Ivete fez uma ode à sensualidade e aproveitou para testar mais uma vez a força de sua nova música, a já controversa Vampirinha.

A tarde seguiu nublada, mas sem chuva. Por volta das 17h, o Olinda Beer ficou sob o comando do cantor sergipano Natanzinho Lima, seguido do baiano Léo Santana. A noite foi encerrada com a presença de Alok e, por fim, do cantor e compositor Belo.

