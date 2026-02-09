Carnaval 2026: manual diz "como não ser um babaca" na folia do Recife

Segundo a prefeitura, a ideia é reforçar as ações de enfrentamento aso crimes de gênero na folia, como assédio e importunação sexual. Este ano, a campanha é embalada pelos ritmos do brega e pop. Participam Michelle Melo e Uana.

Artistas partiiparam da campanha de combate aos crimes contra as mulheres no carnaval (Prefeitura do Recife )

Em meio aos debates sobre violência contra as mulheres, o Recife lançou um novo alerta: o manual "Como Não Ser um Babaca no Carnaval”.

Este ano, a campanha é embalada pelos ritmos do brega e pop. Participam Michelle Melo e Uana.



Pela primeira vez, a ação conta com a participação do artista Mago de Tarso. Ele se junta às cantoras, convocando os homens para assumirem seu papel no enfrentamento à violência contra a mulher, dentro e fora do Carnaval.

De forma leve e educativa, o jingle deste ano traduz a mensagem central da campanha e ecoa pelas ruas e polos da cidade: “Ei meu irmão, pega essa visão. Não seja babaca, se liga, Não é Não. Ei meu vei, respeita esse refrão, Carnaval do Recife não é pra vacilão.”

A campanha educativa de 2026 foi gravada em locais tradicionais do turismo recifense. Com uma linguagem criativa e próxima do público, o Manual do Babaca já abordou temas importantes em edições anteriores, sempre com o apoio de artistas renomados como Priscila Senna, Raphaela Santos, Nega do Babado, Gaby Amarantos e Gretchen, entre outros.

Além do vídeo, o manual será apoiado por ações on-line, além de distribuição de cartilha de bolso nos polos.

No material impresso, além das dicas, o material traz também conteúdo importante sobre como identificar os tipos de violência e onde buscar ajuda. Seja para casos de acolhimento e orientação, bem como em risco de perigo iminente.

Na campanha deste ano, uma ação dialógica diretamente com o Pacto Nacional Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio, lançado recentemente pelo governo federal, que tem como lema “Todos juntos por todos”.

O pacto estrutura-se em eixos como prevenção, proteção às mulheres, responsabilização dos agressores e garantia de direitos às vítimas de violência de gênero, fortalecendo a atuação integrada entre municípios, estados e União.

Central da Mulher no Carnaval - Durante o Carnaval 2026, a Secretaria da Mulher do Recife reforça a política pública de enfrentamento à violência contra as mulheres e cria a Central da Mulher no Carnaval.

A Central passa a funcionar no local onde atualmente funciona o Centro de Promoção dos Direitos da Mulher Marta Almeida, garantindo mais conforto, acessibilidade e qualificação dos atendimentos durante a folia de momo. Localizada na Rua do Bom Jesus, 147, a Central funcionará de 12 a 17 de fevereiro de 2026, das 16h às 2h.

Na Central da Mulher, você terá uma sala de atendimento tradicional com equipe multidisciplinar de enfrentamento à violência. Para dar suporte às ações da Brigada Maria da Penha também estará no local, encaminhando mulheres à delegacia especializada ou a outro serviço da rede de enfrentamento, se necessário.

Os serviços de orientação e recebimento de informações transmitidas ao longo do período carnavalesco e funcionarão durante o carnaval em regime de plantão.

O Centro Clarice Lispector, com sede em Santo Amaro funciona 24h, e o SER Clarice Lispector, localizado na Av. Recife, 700 , vai funcionar das 7h às 19h. O serviço telefônico gratuito para orientação também pode ser acionado através do Plantão WhatsApp (24 horas): (81) 99488.6138 ou pelo Liga Mulher 24h: 0800 281 0107.

No polo do Ibura, a festa vai contar também com o serviço da Unidade Móvel de Atendimento à Mulher no domingo, segunda e terça 15,16 e 17), das 17h às 23h.

Nos polos descentralizados, equipes volantes da secretaria farão blitz educativa reforçando as informações realizadas sobre os serviços de atendimento à mulher em situação de violência. Pela primeira vez, haverá 46 banheiros exclusivos para mulheres e 8 para famílias e/ou pessoas com deficiência na Avenida Rio Branco.