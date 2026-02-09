Inmet atualiza previsão de chuvas intensas para 51 municípios do Sertão de Pernambuco

Conforme atualização nesta manhã, Inmet prevê chuvas intensas em parte do Sertão para esta segunda (9) e terça-feira

Inmet prevê chuva intensa no Sertão de Pernambuco (REPRODUÇÃO/VÍDEO)

O Instituto Nacional Meteorológico (Inmet) atualizou, na manhã desta segunda-feira (9), o alerta de chuvas para todo o estado de Pernambuco, com validade até o final noite da terça.

Para 51 municípios do Sertão o alerta é laranja, com grau de severidade de ‘Perigo’, e acúmulo entre 30mm e 60mm, a hora, ou 50mm e 100mm, o dia.

Os outros 133 municípios pernambucanos estão com alerta amarelo, de ‘Perigo Potencial’, abrangendo Região Metropolitana do Recife, zonas da Mata Norte e Sul, Agreste e parte do Sertão.

Confira as localidades do Sertão com risco de chuvas intensas nesta segunda e terça-feira:

Afogados da Ingazeira

Águas Belas

Araripina

Belém do São Francisco

Betânia

Bodocó

Bom Conselho

Buíque

Cabrobó

Calumbi

Carnaíba

Carnaubeira da Penha

Cedro

Custódia

Exu

Flores

Floresta

Granito

Iati

Ibimirim

Iguaracy

Inajá

Ipubi

Itacuruba

Itaíba

Jatobá

Lagoa Grande

Manari

Mirandiba

Moreilândia

Orocó

Ouricuri

Parnamirim

Petrolândia

Quixaba

Salgueiro

Santa Cruz

Santa Cruz da Baixa Verde

Santa Filomena

Santa Maria da Boa Vista

São José do Belmonte

Serra Talhada

Serrita

Sertânia

Solidão

Tacaratu

Terra Nova

Trindade

Triunfo

Tupanatinga

Verdejante