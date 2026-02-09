Inmet atualiza previsão de chuvas intensas para 51 municípios do Sertão de Pernambuco
Conforme atualização nesta manhã, Inmet prevê chuvas intensas em parte do Sertão para esta segunda (9) e terça-feira
Publicado: 09/02/2026 às 11:24
Inmet prevê chuva intensa no Sertão de Pernambuco (REPRODUÇÃO/VÍDEO)
O Instituto Nacional Meteorológico (Inmet) atualizou, na manhã desta segunda-feira (9), o alerta de chuvas para todo o estado de Pernambuco, com validade até o final noite da terça.
Para 51 municípios do Sertão o alerta é laranja, com grau de severidade de ‘Perigo’, e acúmulo entre 30mm e 60mm, a hora, ou 50mm e 100mm, o dia.
Os outros 133 municípios pernambucanos estão com alerta amarelo, de ‘Perigo Potencial’, abrangendo Região Metropolitana do Recife, zonas da Mata Norte e Sul, Agreste e parte do Sertão.
Confira as localidades do Sertão com risco de chuvas intensas nesta segunda e terça-feira:
Afogados da Ingazeira
Águas Belas
Araripina
Belém do São Francisco
Betânia
Bodocó
Bom Conselho
Buíque
Cabrobó
Calumbi
Carnaíba
Carnaubeira da Penha
Cedro
Custódia
Exu
Flores
Floresta
Granito
Iati
Ibimirim
Iguaracy
Inajá
Ipubi
Itacuruba
Itaíba
Jatobá
Lagoa Grande
Manari
Mirandiba
Moreilândia
Orocó
Ouricuri
Parnamirim
Petrolândia
Quixaba
Salgueiro
Santa Cruz
Santa Cruz da Baixa Verde
Santa Filomena
Santa Maria da Boa Vista
São José do Belmonte
Serra Talhada
Serrita
Sertânia
Solidão
Tacaratu
Terra Nova
Trindade
Triunfo
Tupanatinga
Verdejante