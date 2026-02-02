Filho mata o pai a golpe de faca em Goiana, Mata Norte de Pernambuco

O crime aconteceu no sábado (31); além de matar o pai, o acusado ainda atingiu com golpe de faca outro homem, que ficou ferido

Polícia Civil investiga o caso (Polícia Civil/divulgação)

Um homem, de 23 anos, foi preso em flagrante após matar o próprio pai, no último sábado (31), em Goiana, na Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Conforme nota oficial da Polícia Civil de Pernambuco, a vítima, de 65 anos, foi atingida por golpe de faca e morreu no local.

Uma segunda vítima, de 58 anos, também foi alvo de facada e levada para uma unidade de saúde.

“O autor foi capturado e conduzido à Delegacia para realização dos procedimentos cabíveis e ficou à disposição da Justiça após audiência de custódia.”

