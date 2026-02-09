Agricultor é preso após agredir ex-companheira e PM com chutes, em Belmonte, no Sertão de Pernambuco

As agressões ocorreram na manhã de domingo (8), durante as festividades da Vila Fortuna, em São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco

Viatura da Polícia Militar de Pernambuco. (Foto: Rafael Vieira/DP Foto)

Um agricultor de 26 anos foi preso em flagrante por agredir a ex-companheira e resistir à abordagem policial na manhã de domingo (8), durante as festividades da Vila Fortuna, em São José do Belmonte, no Sertão de Pernambuco.

Segundo a Polícia Militar, a equipe foi acionada após a vítima informar que havia sido empurrada pelo ex-companheiro. No momento da abordagem, o suspeito se recusou a obedecer às ordens e chutou um policial, provocando lesão em um dos dedos do agente.

O homem e a vítima foram levados para a Delegacia de Polícia Civil do município, onde o caso foi registrado com base na Lei Maria da Penha.

A PM informou que seguiu os procedimentos legais durante a ocorrência.

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso registrado como “violência doméstica e resistência” está sob a responsabilidade da 178ª Delegacia de São José do Belmonte.

O suspeito foi autuado em flagrante delito e após a aplicação das medidas administrativas, foi encaminhado para audiência de custódia, ficando à disposição da Justiça, segundo a Polícia.