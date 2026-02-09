Homem é resgatado de helicóptero após ficar à deriva em caiaque em barragem no Cabo: "bem, graças a Deus"

Em postagem nas redes sociais, a equipe do Grupamento Tático Aéreo ( GTA) mostrou como foi a operação para retirar da água, com o uso de um helicóptero, o homem identificado como José Carlos, no domingo (8)

Caiaque amarelo ficou à deriva em barragem no Cabo (Reprodução/Redes Sociais )

Um homem que estava à deriva em um caiaque, na Barragem de Pirapama, no Cabo de Santo Agostinho, no Grande Recife, foi resgatado por uma equipe do Grupamento Tático Aéreo, da Secretaria de Defesa Social (SDS-PE), no domingo (8).

Em postagem nas redes sociais, a equipe do GTA mostrou como foi a operação para retirar da água, com o uso de um helicóptero, o homem identificado como José Carlos.

Segundo as informações dos bombeiros, ele estava “um pouco atordoado e desorientado”.

Na mesma postagem, a vítima deu depoimento e informou que estava bem de saúde, depois do susto.



“Estava cansado e não conseguia mais continuar. Estou bem de saúde, graças a Deus e a essa equipe”, declarou José Carlos.

Como foi

Nas imagens aéreas, a equipe do GTA mostra o caiaque amarelo no meio da água.

O helicóptero da SDS-PE chega ao local ideal e um dos bombeiros pula na água.

Uma corda e uma cesta especial são usados para puxar José Carlos.

Ele é retirado da água e colocado no helicóptero, ainda no ar.

A aeronave levou a vítima até um local seguro. Jose carlos passou por exames de saúde e foi entregue aos familiares.