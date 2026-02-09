Homem é assassinado a tiros em um bar de Dois Unidos, Zona Norte do Recife

O crime aconteceu na tarde deste sábado (7), no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife

A PCPE informou que inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos. (Foto: Reprodução/PCPE)

Um homem foi assassinado a tiros na tarde deste sábado (7), no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife. A vítima foi identificada como Henrique Batista dos Santos, de 40 anos.

Segundo informações repassadas à polícia, Henrique estava ingerindo bebida alcoólica com um amigo quando suspeitos se aproximaram e efetuaram diversos disparos de arma de fogo. Ele foi atingido e morreu no local, antes da chegada do socorro.

Ainda de acordo com a polícia, durante a ação criminosa, um segundo homem, identificado como Fábio de Oliveira Fonseca, de 36 anos, que presenciou o homicídio, sofreu um mal súbito.

Ele chegou a ser socorrido por populares para uma unidade de saúde, mas não resistiu e veio a óbito antes de dar entrada.

A área do crime foi isolada por equipes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística (IC).

Em seguida, os corpos foram encaminhados ao Instituto de Medicina Legal (IML).

Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que o caso foi registrado como duplo homicídio consumado e está sob a responsabilidade do Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). “As investigações seguem em andamento”, destacou a corporação.

