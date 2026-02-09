O registro foi feito neste sábado (7), no centro da cidade de Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco

Motociclista se ajoelha em pista alagada e agradece a chuva, em Bom Conselho, no Agreste; confira vídeo (Reprodução/redes sociais)

Imagens registradas por motoristas mostram o momento em que um motociclista parou o veículo no meio do trânsito, no centro de Bom Conselho, no Agreste de Pernambuco, durante a chuva que caiu na cidade no sábado (7).

No vídeo, o homem interrompe o trajeto, desce da moto, se ajoelha no chão enquanto agradece pela chuva que caiu sobre o município. A gravação foi compartilhada nas redes sociais.

De acordo com as informações, o município vinha enfrentando período de estiagem, e a chuva foi registrada em vários pontos da cidade.

