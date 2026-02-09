Homem é morto a golpes de madeira no Terminal Rodoviário de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco

O crime aconteceu na madrugada do domingo (8), dentro do Terminal Rodoviário de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco

O corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto de Medicina Legal (IML) de Caruaru. (Foto: Reprodução)

Um homem foi morto a golpes de madeira na cabeça na madrugada deste domingo (8), no Terminal Rodoviário de Pesqueira, no Agreste de Pernambuco.

A vítima ainda não teve a identidade nem a idade divulgadas.

De acordo com testemunhas, o crime ocorreu por volta das 4h. Um suspeito se aproximou a pé, entrou em luta corporal com a vítima e, em seguida, se armou com um pedaço de madeira, desferindo diversos golpes. A violência da agressão teria desfigurado o rosto do homem.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi acionado e constatou o óbito no local.

Após o crime, o suspeito, que fazia uso de tornozeleira eletrônica, fugiu e ainda não foi localizado.

A área foi isolada por equipes da Polícia Militar de Pernambuco (PMPE) para a realização da perícia pelo Instituto de Criminalística (IC). Em seguida, o corpo foi recolhido e encaminhado ao Instituto de Medicina Legal (IML).

O caso está sendo investigado pela 15ª Delegacia Seccional de Belo Jardim. Em nota, a Polícia Civil de Pernambuco informou que um inquérito policial foi instaurado para apurar todos os fatos.