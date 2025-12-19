Motociclista morre após ser atingido por linha de pipa com cerol no Recife
A vítima foi identificada como Gabriel Henrique Costa, 22 anos
Publicado: 19/12/2025 às 14:01
Polícia isolou local do acidente, na Rua Bacharel Severino Torres Galindo do Nascimento (Marina Torres/DP Foto)
Um motociclista que trabalhava como entregador morreu na manhã desta sexta-feira (19) vítima de um corte causado por linha de pipa com cerol no bairro de Dois Unidos, na Zona Norte do Recife.
A vítima foi identificada como Gabriel Henrique Costa, 22 anos. Segundo informações da Polícia Militar, ele estava seguindo para fazer uma corrida quando foi atingido pela linha com cerol. O veículo não tinha antena de proteção.
Ainda de acordo com a PM no local do acidente, a vítima percebeu que tinha sido acertada o pescoço e desceu da motocicleta para tentar tirar, sem sucesso. Gabriel recebeu ajuda de pessoas no local, que tentaram diminuir o sangramento, mas o corte foi profundo e ele veio a óbito antes de ser socorrido.
Familiares não quiseram falar com o Diario. A PM suspeita que a linha estava presa em um poste.
Em atualização