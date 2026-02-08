Carnaval 2026: Galo Gigante já está na Ponte Duarte Coelho

Com o tema "Galo Folião Fraterno", o Galo Gigante vai reinar no principal cartão-postal do carnaval do Recife até o dia 18 de fevereiro

Galo Gigante de 2026 já está na Ponte Duarte Coelho, no Centro do Recife (Reprodução/diogocduarte via Instagram)

Está chegando a hora! O Galo Gigante de 2026, com oito toneladas e 32 metros de altura, já está na Ponte Duarte Coelho, no Centro do Recife. A subida da alegoria está programada para esta quarta-feira (11).

Com o tema “Galo Folião Fraterno”, a alegoria gigante que vai reinar no principal cartão-postal do carnaval do Recife até o dia 18 de fevereiro homenageia dom Helder Câmara, símbolo da luta pelos direitos humanos e da defesa dos mais vulneráveis.

Assinada pelo designer e multiartista Leopoldo Nóbrega, em parceria com a produtora, arquiteta e designer Germana Xavier, a alegoria mantém a tradição de sustentabilidade: desde 2019, 100% da escultura é produzida com materiais descartados e recicláveis.

Além das biojoias nos pés, confeccionadas em parceria com o Instituto Negralinda, da Ilha de Deus, a escultura conta com pulseiras artesanais reutilizáveis e sombrinhas na cauda. A paleta de cores predominante é verde, azul e amarelo, em referência à expectativa em torno da seleção brasileira e da Copa do Mundo.

“Esse Galo traz um verdadeiro manancial de experimentações criativas com materiais descartados, técnicas e tecnologias de inovação. A gente vai desde a robótica a serviço da arte até a própria artesania, do fazer manual”, explica Leopoldo Nóbrega.