Carnaval 2026: servidores públicos do estado têm ponto facultativo segunda, terça e Quarta de Cinzas
O decreto foi publicado no Diário oficial do Estado, neste sábado (7). A determinação vale para aqueles que atuam nos serviços consiedardos não essenciais.
Publicado: 07/02/2026 às 18:34
Palácio do Campo das Princesas, sede do governo de Pernambuco (Foto: Janaína Pepeu/Secom)
Servidores públicos de Pernambuco terão ponto facultativo durante o Carnaval 2026.
O decreto foi publicado no Diário oficial do Estado, neste sábado (7).
A determinação vale para aqueles que atuam nos serviços consiedardos não essenciais.
O ponto facultativo decretado pelo governo estadual vale para a segunda-feira (16), a terça-feira (17) e a Quarta-feira de Cinzas (18).
O decreto abrange repartições públicas e entidades de administração direta e indireta.
Só haverá expediente nos locais onde o funcionamento é indispensável, a juízo do chefe do órgão.
No Recife, a decisão sobre a possibilidade de ponto facultativo na folia ainda será decidida.