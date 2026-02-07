° / °
Carnaval 2026: servidores públicos do estado têm ponto facultativo segunda, terça e Quarta de Cinzas

O decreto foi publicado no Diário oficial do Estado, neste sábado (7). A determinação vale para aqueles que atuam nos serviços consiedardos não essenciais.

Diario de Pernambuco

Publicado: 07/02/2026 às 18:34

Palácio do Campo das Princesas, sede do governo de Pernambuco/Foto: Janaína Pepeu/Secom

Servidores públicos de Pernambuco terão ponto facultativo durante o Carnaval 2026.

O decreto foi publicado no Diário oficial do Estado, neste sábado (7).

A determinação vale para aqueles que atuam nos serviços consiedardos não essenciais.

O ponto facultativo decretado pelo governo estadual vale para a segunda-feira (16), a terça-feira (17) e a Quarta-feira de Cinzas (18).

O decreto abrange repartições públicas e entidades de administração direta e indireta.

Só haverá expediente nos locais onde o funcionamento é indispensável, a juízo do chefe do órgão.

No Recife, a decisão sobre a possibilidade de ponto facultativo na folia ainda será decidida.

 

 

