Carnaval 2026: servidores públicos do estado têm ponto facultativo segunda, terça e Quarta de Cinzas

Palácio do Campo das Princesas, sede do governo de Pernambuco (Foto: Janaína Pepeu/Secom)

Servidores públicos de Pernambuco terão ponto facultativo durante o Carnaval 2026.

O ponto facultativo decretado pelo governo estadual vale para a segunda-feira (16), a terça-feira (17) e a Quarta-feira de Cinzas (18).

O decreto abrange repartições públicas e entidades de administração direta e indireta.

Só haverá expediente nos locais onde o funcionamento é indispensável, a juízo do chefe do órgão.

No Recife, a decisão sobre a possibilidade de ponto facultativo na folia ainda será decidida.

