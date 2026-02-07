° / °
Carnaval 2026: veja roteiro da folia para a criançada

Pequenos foliões contarão com uma programação de mais de 120 shows para brincar o Carnaval em sete pontos da capital

Diario de Pernambuco

Publicado: 07/02/2026 às 17:15

Parque Eduardo Campos, no Pina/Foto: Karol Rodrigues/DP Foto

Sete parques do Recife contarão com programações exclusivas para a criançada curtir a folia. Do domingo (15) até a terça (17) de Carnaval, mais de 120 atrações esperam os pequenos, a partir das 15h.

Os polos infantis da Zona Sul do Recife são nos Parques Eduardo Campos, no Pina, e Dona Lindu, em Boa Viagem, enquanto a programação infantil na Zona Norte do Recife será nos parques da Jaqueira, Santana, Macaxeira e Tamarineira. No centro, o polo da Rua da Aurora também é ponto da folia.

A programação organizada pela Prefeitura do Recife (PCR) conta com artistas para embalar a garotada, como Tio Bruninho, Bailinho Kids, Mini Joia, Mari Bigio, Fada Magrinha, Pato Fu com seu projeto Música de Brinquedo, Carol Levy e Mini Rock.

As tradições carnavalescas também estão incluídas nas atrações, com orquestras, afoxés, maracatus, bonecos gigantes, La Ursa, Escolas de Samba, Blocos líricos, Bois, Tribos de Caboclinhos, Ursos, Troças Carnavalescas, Clubes Carnavalescos, Passistas, Blocos Afro, samba de coco e clubes de bonecos.

Confira as programações dos sete polos infantis do Carnaval 2026 do Recife:

PARQUE JAQUEIRA

15/02 DOMINGO

15:00-15:30 MARACATU LEÃO TEIMOSO
15:30-16:00 CIA BRINCANTEAR
15:30-16:00 ORQUESTRA AMIZARTE
16:00-16:30 LA URSA DE MAINHA
16:30-17:00 CIA DANÇANTES DO PASSO
16:30-17:00 BADU E SUA ORQUESTRA
17:30-18:30 PIPONETA
19:00-20:00 BANDINHA CIRCENSE DO RECIFE, NO PROJETO: CARNAVAL UM MUNDO DE ALEGRIA

16/02 SEGUNDA

15:30-16:00 AFOXÉ FILHOS DE XANGÔ
16:00-16:30 BONECOS GIGANTES DE PERNAMBUCO
16:30-17:00 MARACATU LEÃO DO NORTE DE GLÓRIA DO GOITÁ
17:30-18:30 BANDA CERVAC FORÇA ESPECIAL
19:00-20:00 LUCAS DOS PRAZERES FERREIRA_SHOW INFANTIL

17/02 TERÇA

15:30-16:00A LA URSA ROSINHA
16:00-16:30 BALÉ DEVERAS/ NO PASSO DO FREVO E DO MARACATU (CVD)
16:00-16:30 FERVURA FREVO ORQUESTRA
16:30-17:00 AFOXÉ OYÁ ALAXÉ
17:30-18:30 TIO BRUNINHO
19:00-20:00 TINTIM POR TINTIM

PARQUE SANTANA

15/02 DOMINGO

15:30-16:00 MARACATU NAÇÃO TIGRE
16:00-16:30 ESCOLA D ESAMBA FORMIGUINHA DE SANTO AMARO
16:30-17:00 O BONDE BLOCO CARNAVALESCO LÍRICO
17:30-18:30 MAESTRO SPOK
19:00-20:00 MINI JOIA

16/02 SEGUNDA

15:30-16:00 MARACATU PIABA DE OURO
16:00-16:30 MARACATU MIRIM NAÇÃO CATIMURÁ
16:30-17:00 AFOXÉ TELÁ OKO ARÁ EJIBÔ
17:30-18:30 TINTIM POR TINTIM
19:00-20:00MARI BIGIO

17/02 TERÇA

15:30-16:00 BOI D'LOUCOS
16:00-16:30 URSO DA TUA MÃE
16:30-17:00 TRIBO CABOCLINHO URUBA
17:30-18:30 BANDINHA CIRCENSE DO RECIFE, NO PROJETO: CARNAVAL UM MUNDO DE ALEGRIA
19:00-20:00 BAILINHO KIDS

PARQUE DA MACAXEIRA

15/02 DOMINGO

15:30-16:00 CIA SAPAT'ILHA DE DANÇA
15:30-16:00 ORQUESTRA CAMBUCA
16:00-16:30 TROÇA CARNAVALESCA MISTA VERDUREIRAS DE SÃO JOSÉ
16:30-17:00 URSO PRETO DA MACAXEIRA
17:30-18:30 ILANA VENTURA E BANDA
19:00-20:00 TIO GERALDO

16/02 SEGUNDA

15:30-16:00 BOI ARCOVERDE
16:00-16:30 MARACATU DE BAQUE SOLTO LEÃO COROADO
16:30-17:00 BOI FACEIRO
17:30-18:30 TIO BRUNINHO
19:00-20:00 FADA MAGRINHA

17/02 TERÇA

15:30-16:00 CLUBE CARNAVALESCO MISTO O MENINO DO PATIO DE SÃO PEDRO
16:00-16:30 COMPANHIA AJE DE DANÇA
16:00-16:30 ORQUESTRA MISTURA FINA
16:30-17:00 BLOCO CARNAVALESCO LÍRICO CORDAS E RETALHOS
17:30-18:30 ESCOLA PERNAMBUCANA DE CIRCO
19:00-20:00 SAMBA DE COCO EREMIN
 
PARQUE DONA LINDU

15/02 DOMINGO

15:30-16:00 GRUPO FUZUÊ DE DANÇA
15:30-16:00 ORQUSTRA LEMOS
16:00-16:30 BLOCO CARNAVALESCO LÍRICO CORDAS E RETALHOS
16:30-17:00 GRUPO DE DANÇA TROCADILHO
16:30-17:00 ORQUESTRA INDEPENDENTE DO IBURA INTINERANTE
17:20-18:20 MATEUS E KATILINDA & BANDA
18:40-19:40 FADA MAGRINHA

16/02 SEGUNDA

15:30-16:00 BOI DA CUTIA
16:00-16:30 AFOXÉ ALAFIN OYÓ
16:30-17:00 GRC ESCOLA DE SAMBA PACOTÃO DA ALEGRIA
17:20-18:20 JOANAH FLOR - SHOW INFANTIL PERNAMBUCANINHUS
18:40-19:40 A TURMA DA IRAZINHA

17/02 TERÇA

15:30-16:00 GRUPO ARTISTICO E CULTURAL BOI TA TA TA
16:00-16:30 GRUPO CULTURAL FREVO KIDS
16:00-16:30 DANDA E SUA ORQUESTRA ITINERANTE
16:30-17:00 MARACATU NAÇÃO CAMALEÃO
17:20-18:20 A BANDINHA
18:40-19:40 MARI BIGIO

POLO AURORA

15/02 DOMINGO

15:00-15:30 PASSISTAS ZENAIDE BEZERRA
15:00-15:30 ORQUESTRA 100% MULHER ITINERANTE
15:30-16:00 TROÇA CARNAVALESCA MIXTA ESTRELA DA MADRUGADA
16:00-17:00 BAILINHO KIDS
17:20-18:20 LUCAS DOS PRAZERES FERREIRA_SHOW INFANTIL
18:40-20:00 BLOCO DO BITA

16/02 SEGUNDA

15:00-15:30 MARACATU NAÇÃO ERÊ (CVD)
15:30-16:00 INCLUSÃO CIA DE DANÇA (GRUPO CULTURAL DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS COM SÍNDROME DE DOWN)
15:30-16:00 ORQUESTRA BICHOS SOLTOS
16:00-17:00 TIO GERALDO
17:20-18:20 CAROL LEVY
18:40-20:00 PATO FU - MÚSICA DE BRINQUEDO

17/02 TERÇA

15:00-15:30 VACA CHARMOSA
15:30-16:00 CIA. MUNGANGAS DE DANÇA POPULAR
15:30-16:00 ORQUESTRA 29 DE MAIO
16:00-17:00 SAMBA DE COCO EREMIN
17:20-18:20 MINI ROCK
18:40-20:00 YLANA-PROJETO JANGADINHA

PARQUE TAMARINEIRA

15/02 DOMINGO

15:30-16:00 MARACATU NAÇÃO DE OXALÁ
16:00-16:30 TRIBO DE CABOCLINHOS REI TUPINAMBÁ
16:00-16:30 BLOCO CARNAVALESCO LÍRICO SEMPRE FELIZ
16:30-17:00 CIA DE DANÇA ANGEL DE BRASÍLIA TEIMOSA
16:30-17:00 ORQUESTRA DE FREVO FELICIDADE
17:20-18:20 CIA BRINCANTES DE CIRCO (INTERVENÇÃO CIRCENSE)
17:20-18:20 TURMA DO SORRISO
18:40-19:40 MINI ROCK

16/02 SEGUNDA

15:30-16:00 TURMINHA DO FREVO
15:30-16:00 ORQUESTRA FREVIOCANDO
16:00-16:30 AFOXÉ YLÊ AXÉ OXUM JAGURÁ
16:30-17:00 CLUBE DE BONECO O MENINO DA FEDERAÇÃO
17:20-18:20 CIA BRINCANTES DE CIRCO (INTERVENÇÃO CIRCENSE)
17:20-18:20 GRUPO PIPOQUINHA
18:40-19:40 BANDINHA

17/02 TERÇA 

15:30-16:00 BOI DE CARNAVAL - BOI PINTADO
16:00-16:30 NAÇÃO DO MARACATU ENCANTO DO PINA MIRIM (ENCANTINHO)
16:30-17:00 TROÇA CARNAVALESCA MISTA SUELY NO FREVO
17:20-18:20 CIA BRINCANTES DE CIRCO (INTERVENÇÃO CIRCENSE)
17:20-18:20 GRUPO INFANTIL SOL MENORES
18:40-19:40 KELLY BENEVIDES - CIGARRA KIKA

PARQUE EDUARDO CAMPOS

15/02 DOMINGO

15:30-16:00 BLOCO AFRO DARUÊ MALUNGO
16:00-16:30 BALÉ DEVERAS/ NO PASSO DO FREVO E DO MARACATU
16:00-16:30 ORQUESTRA ARTE MUSICAL
16:30-17:00 ENTIDADE CULTURAL AFOXÉ ARÁ OMIM
17:20-18:20 JOANAH FLOR - SHOW INFANTIL PERNAMBUCANINHUS
18:40-19:40 CAROL LEVY

16/02 SEGUNDA

15:30-16:00 AFOXÉ OMO OBÁ DÊ
16:00-16:30 NAÇÃO DO MARACATU AURORA AFRICANA
16:30-17:00 CIA DE DANÇA TRAPIÁ- VEM PESSOAL, VEM MOÇADA O CARNAVAL COMEÇA FAZENDO PASSO DO FREVO COM CIA TRAPIÁ DE DANÇA
16:30-17:00 ORQUESTRA BRAZUCA
17:20-18:20 ILANA VENTURA E BANDA
18:40-19:40 TURMA DO BITA

17/02 TERÇA

15:30-16:00 NAÇÃO DO MARACATU PORTO RICO
16:00-16:30 O BONDINHO BLOCO INFANTIL
16:30-17:00 RISOS EM MOVIMENTO
17:20-18:20 BANDA ALEGRIA DE BRINCAR
18:40-19:40 MARIA FULÔ

