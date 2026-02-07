Carnaval 2026: Bonequeiros comentam expectativas para Corrida dos Bonecos Gigantes de Olinda
Uma das manifestações culturais mais emblemáticas do Carnaval de Olinda, a Corrida dos Bonecos Gigantes acontece neste sábado (7)
Publicado: 07/02/2026 às 11:01
Bonecos gigantes disputam corrida nas ladeiras de Olinda. (Ricardo Ferrnandes/DP/D.A Press)
Vencedora de duas edições, Vitória se emocionou ao falar sobre a busca pelo tricampeonato. “Eu tô muito ansiosa. Fico sem saber o que falar, porque é uma felicidade e, ao mesmo tempo, a gente fica muito feliz por estar fazendo esse show pra vocês”, declarou.
Já Cauã Lucas, conquistou o terceiro lugar na corrida de 2025 e espera ser ainda mais bem-sucedido este ano: “Ano passado eu ganhei terceiro lugar, dedicação e treino, e esse ano aqui tô tentando arrastar o primeiro, né? Vamos simbora!”
Corrida dos Bonecos Gigantes
A Corrida dos Bonecos Gigantes reúne performance, resistência e criatividade em uma disputa que já virou tradição.
Em 2026, o evento conta com novidades: além da corrida tradicional, os bonequeiros também participam da inédita corrida com obstáculos, ampliando o desafio e o espetáculo para o público.
A nova modalidade, batizada de Red Bull Corrida de Gigantes, acontece antes da prova principal e traz um percurso em estilo downhill, com obstáculos inspirados na cultura local.
A disputa será individual, nas categorias feminina e masculina, com participantes convidados pelo curador do evento, Ubiratan José de Albuquerque Figueira, o Tam.
Além do tempo de descida, os competidores serão avaliados por um corpo de jurados que considera critérios como criatividade, beleza do boneco, impacto visual, performance nos obstáculos e forma de apresentação, reforçando o caráter artístico da prova.
Já na corrida tradicional, vence quem cruzar primeiro a linha de chegada. Nela, os participantes concorrem nas categorias Pesado, Leve e Mascote, com premiações que variam de R$ 200 a R$ 2.500.