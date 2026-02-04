Bonequeiros fazem check-up antes da Corrida dos Bonecos Gigante de Olinda

Corrida dos Bonecos Gigantes de Olinda acontece neste sábado (7), com a inédita prova de corrida com obstáculos abrindo a programação às 9h

Check-up dos bonequeiro de Olinda aconteceu na Policlínica Barros Barreto (Adige Silva/SECOM Olinda)

Os bonequeiros que disputarão a Corrida dos Bonecos Gigantes de Olinda passaram por uma bateria de avaliações clínicas, nesta quarta-feira (4).

O objetivo do check-up é garantir segurança aos participantes da competição, que, no próximo sábado (7), enfrentarão um esforço físico intenso, carregando estruturas de até 15 kg, sob forte calor.

A médica Mariana Brandão, da Policlínica Barros Barreto, explicou que os exames ajudam a avaliar a aptidão física dos corredores, especialmente do ponto de vista cardiovascular e funcional.

"Hoje estamos atendendo os bonequeiros que participam da corrida, realizando avaliações para verificar a capacidade vascular e a condição física de cada um”, adiantou.

“Eles fazem um esforço muito grande durante o Carnaval, enfrentam calor, ladeiras e peso, então esse exame é fundamental para analisar a performance e garantir que estejam aptos para levar alegria ao público com segurança", destacou.

Entre os atendidos estava Wallisson Bruno Costa, de 43 anos, que participa da corrida há 14 anos na categoria pesada, conduzindo um boneco de 16 quilos. Ele ressaltou a importância do acompanhamento médico.

"Esse exame é muito importante pra gente. No dia da corrida tem muita adrenalina e é preciso estar bem de saúde. Já são 14 anos nessa jornada, então esse cuidado faz toda a diferença para a gente chegar preparado", afirmou.

Também presente, Carlos Elias, de 19 anos, campeão da categoria leve em 2025, reforçou que a avaliação médica é parte essencial da preparação.

"É fundamental fazer esse exame para estar bem no dia. Tem muita adrenalina, sol, vento e ainda o peso do boneco. Isso ajuda muito a gente que é manipulador de bonecos gigantes, é um preparo pra correr com mais segurança", disse.

A Corrida dos Bonecos Gigantes

A Corrida dos Bonecos Gigantes é uma das manifestações culturais mais emblemáticas do Carnaval de Olinda, reunindo performance, resistência e criatividade em uma disputa que já virou tradição.

Em 2026, o evento chega com novidade: além da corrida tradicional, os bonequeiros também participam da inédita corrida com obstáculos, ampliando o desafio e o espetáculo para o público.

A nova modalidade, batizada de Red Bull Corrida de Gigantes, acontece antes da prova principal e traz um percurso em estilo downhill, com obstáculos inspirados na cultura local.

A disputa será individual, nas categorias feminina e masculina, com participantes convidados pelo curador do evento, Ubiratan José de Albuquerque Figueira, o Tam.

Além do tempo de descida, os competidores serão avaliados por um corpo de jurados que considera critérios como criatividade, beleza do boneco, impacto visual, performance nos obstáculos e forma de apresentação, reforçando o caráter artístico da prova.

A programação começa às 9h com a corrida de obstáculos.

Já a partir das 12h acontece a corrida tradicional, em que vence quem cruzar primeiro a linha de chegada.

Categorias e premiações

Na corrida tradicional, os participantes concorrem nas categorias Pesado, Leve e Mascote, com premiações que variam de R$ 200 a R$ 2.500.